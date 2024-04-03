ميسي الجديد يشعل صراعا بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة دخل على خط المفاوضات ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، من أجل التنافس على ضم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، نجم ريفر بليت تمهيدًا للتعاقد معه في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ فترة يسعى ريال مدريد لضم النجم الأرجنتين؛ إذ أرسل كشافيه لمتابعه اللاعب بالفعل.

وذكرت التقارير أن ريفير بليت حدد مبلغًا قيمته 45 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع ماستانتونو لريال مدريد أو نادٍ آخر يريد التعاقد معه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا.