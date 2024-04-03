ميسي الجديد يشعل صراعا بين ريال مدريد وبرشلونة
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة دخل على خط المفاوضات ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، من أجل التنافس على ضم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، نجم ريفر بليت تمهيدًا للتعاقد معه في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومنذ فترة يسعى ريال مدريد لضم النجم الأرجنتين؛ إذ أرسل كشافيه لمتابعه اللاعب بالفعل.
وذكرت التقارير أن ريفير بليت حدد مبلغًا قيمته 45 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع ماستانتونو لريال مدريد أو نادٍ آخر يريد التعاقد معه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا.
فيما أشارت قناة "TYC" الأرجنتينية أن ريال مدريد يواجه منافسة من نادي برشلونة هو الآخر يستهدف ضم اللاعب لصفوفه، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويشبه بعضهم ماستانتونو بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نظرا لقدراته على التحكم في الكرة بشكل رائع ومراوغة الخصوم، كما يمتاز بقدرته على الحفاظ على الكرة لوقت طويل.
وصعد ريفير بليت ماستانتونو إلى الفريق الأول، في يناير الماضي، كما وقّع معه على عقد احترافي، ينتهي في 31 ديسمبر 2026 ورفع الشرط الجزائي في عقده من 30 مليون إلى 45 مليونًا.
وخاض ماستانتونو هذا الموسم مع ريفر بليت 10 مباريات بمُختلف المُسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا وكان في شباك إكسكيورسيونيستاس في الدور الأول من كأس الأرجنتين.