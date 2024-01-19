من مباراة مصر وغانا
من مباراة مصر وغانا

مصر تعود مرتين وتتعادل أمام غانا في أمم أفريقيا

يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين.

ظهر المنتخب المصري بصورتين متباينتين في تعادله 2-2 مع غانا في ثاني جولات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي شهدت خروج محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة في نهاية الشوط الأول وتسجيل محمد قدوس نجم منتخب النجوم السوداء هدفين اليوم الخميس.

في نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سقط صلاح أرضا وطالب بالخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في أوتار الركبة ونزل بدلا منه مصطفى فتحي.

ولم يكن المنتخب المصري في أفضل حالاته في الشوط الأول وعندما تحسن مستواه نسبيا تلقى ضربتين موجعتين بخروج صلاح للإصابة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول قبل أن يمنح قدوس منتخب غانا التقدم بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

وفي نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سقط صلاح أرضا وطالب بالخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في العضلة الخلفية، ونزل بدلا منه مصطفى فتحي.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 69 عندما قطع مرموش كرة ضعيفة لعبها إنياكي وليامز باتجاه حارس مرماه ليقطعها ويراوغ الحارس ويضعها داخل الشباك.

لكن فرحة منتخب مصر لم تدم طويلا إذ سجل قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 71 من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة الدفاعية.

وبعد ثلاث دقائق فقط، خطف البديل تريزيجه الكرة من مدافع غانا من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية منخفضة وضعها مصطفى محمد داخل الشباك في الدقيقة 74.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين، بينما يتذيل منتخب غانا المجموعة بنقطة واحدة بعد خسارته في المباراة الأولى 2-1 أمام الرأس الأخضر.

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