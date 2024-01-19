مصر تعود مرتين وتتعادل أمام غانا في أمم أفريقيا

ولم يكن المنتخب المصري في أفضل حالاته في الشوط الأول وعندما تحسن مستواه نسبيا تلقى ضربتين موجعتين بخروج صلاح للإصابة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول قبل أن يمنح قدوس منتخب غانا التقدم بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

وفي نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سقط صلاح أرضا وطالب بالخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في العضلة الخلفية، ونزل بدلا منه مصطفى فتحي.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 69 عندما قطع مرموش كرة ضعيفة لعبها إنياكي وليامز باتجاه حارس مرماه ليقطعها ويراوغ الحارس ويضعها داخل الشباك.

لكن فرحة منتخب مصر لم تدم طويلا إذ سجل قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 71 من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة الدفاعية.

وبعد ثلاث دقائق فقط، خطف البديل تريزيجه الكرة من مدافع غانا من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية منخفضة وضعها مصطفى محمد داخل الشباك في الدقيقة 74.