"المونديال حطم حياتي".. إيفانا نول تثير الجدل قبل "يورو 2024"

إيفانا نول اكتسبت شهرة عالمية خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث استحوذت ملابسها الجذابة بالألوان الوطنية الكرواتية على اهتمام الكثيرين، مما أدى إلى انتشارها على نطاق واسع.

الفتاة الحسناء التي تعمل كمنسقة موسيقية قالت في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية أن شهرتها في كأس العالم "حطمت قلبها".

وأضافت: "هذه الشهرة تسببت في انفصالي عن صديقي عقب علاقة دامت 10 أعوام".

وتستعد إيفانا نول للسفر إلى ألمانيا لدعم كرواتيا في بطولة أمم أوروبا 2024 القادمة، التي تنطلق في يونيو الجاري.

وعن شكل ظهورها المتوقع قالت: "لا أعرف بالضبط أي الملابس التي سأرتديها بعد، ربما سيكون لدي أفكار عفوية، ثم سآخذ إما أشياء مصممة بسرعة، أو سألصق العلم الكرواتي على الملابس التي أحبها. وهذا ما فعلته في قطر".