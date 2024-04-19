إيقاف حكم تنس بلغاري مدى الحياة بسبب الفساد

قالت الوكالة الدولية للنزاهة في رياضة التنس، الجمعة، إنها أوقفت حكم الكرسي البلغاري بافل أتاناسوف مدى الحياة بعدما تم سحب الاستئناف الذي تقدم به ضد اتهامه بالفساد ومخالفة اللوائح المتعلقة بالمراهنات وذلك بين عامي 2019 و2023.

وفضلا عن ذلك، غرمت الوكالة الحكم أتاناسوف، الذي يتولى إدارة مباريات على المستوى الوطني، عشرة آلاف دولار بسبب ارتكابه 21 مخالفة لبرنامج مكافحة الفساد في كرة المضرب.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان: "بانسحابه من الإجراءات المتعلقة بالاستئناف، اعترف أتاناسوف فعليا بالمسؤولية القانونية عن العديد من مخالفات برنامج مكافحة الفساد في التنس بين عامي 2019 و2023، بما في ذلك التلاعب ببيانات تسجيل نتائج المباريات لأغراض المراهنات، وتسهيل المراهنات، والتآمر لارتكاب جرائم فساد، والمراهنة على مباريات التنس، وعدم الإبلاغ عن الفساد".

وبموجب العقوبة التي بدأ مفعولها من الرابع من مارس الماضي، سيُحرم أتاناسوف من إدارة أو حضور أي حدث متعلق بالتنس مرخص به أو معتمد من قبل أعضاء الوكالة الدولية لنزاهة التنس أو أي اتحادات وطنية.