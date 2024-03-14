3 نجوم خارج قائمة منتخب تونس.

وفيما يلي قائمة منتخب تونس:

حراس المرمى: بشير بن سعيد، وأيمن دحمان، ومعز حسن، وأمان الله مميش.

الدفاع: وجدي كشريدة، وغيث زعلوني، وياسين مرياح، وديلان برون، وحمزة جيلاس، وأسامة حدادي، وعلي الأبدي، وعلاء غرام، وأمين الشرني.

الوسط: سامي شوشان، والياس سخيري، وعيسى العيدوني، ومحمد بن رمضان، ومحمد الحاج محمود، وحسام تقا، حمزة رفيعة.

الهجوم: سيف الله اللطيف، وسيف الجزيري، وهيثم الجويني، وإلياس سعد، وإلياس العاشوري.