3 نجوم خارج قائمة منتخب تونس
أعلن المدرب المؤقت لمنتخب تونس منتصر الوحيشي قائمة نسور قرطاج التي ستخوض دورة مصر الدولية.
وشهدت القائمة غياب يوسف المساكني وعلي معلول وحنبعل المجبري.
ويشارك منتخب تونس في البطولة الرباعية الودية إلى جانب منتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلاندا.
وتأتي مشاركة تونس في دورة مصر الدولية بعد أسابيع من الخروج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية.
ويقود منتخب تونس المدير الفني منتصر الوحيشي ويساعده أنيس البوسعايدي والشاذلي المبروكي مدرب حراس المرمى، والثنائي أنيس الشعلالي وأنس كازوز للإعداد البدني.
وفيما يلي قائمة منتخب تونس:
حراس المرمى: بشير بن سعيد، وأيمن دحمان، ومعز حسن، وأمان الله مميش.
الدفاع: وجدي كشريدة، وغيث زعلوني، وياسين مرياح، وديلان برون، وحمزة جيلاس، وأسامة حدادي، وعلي الأبدي، وعلاء غرام، وأمين الشرني.
الوسط: سامي شوشان، والياس سخيري، وعيسى العيدوني، ومحمد بن رمضان، ومحمد الحاج محمود، وحسام تقا، حمزة رفيعة.
الهجوم: سيف الله اللطيف، وسيف الجزيري، وهيثم الجويني، وإلياس سعد، وإلياس العاشوري.