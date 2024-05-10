هل يواجه الفيفا نزاعا قانونيا بسبب كثرة المباريات؟
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في ساعة متأخرة الليلة الماضية إن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والرابطة العالمية لبطولات الدوري طلبا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مراجعة خططه الخاصة بتوسيع بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقا في نهاية الموسم المقبل وإلا واجه نزاعا قانونيا من هاتين المؤسستين.
وبداية من الموسم المقبل ستتوسع جميع بطولات الأندية الأوروبية الثلاث ليشارك 36 فريقا في كل بطولة.
وإلى جانب ذلك من المقرر إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة في العام المقبل ما بين 15 يونيو حزيران و13 يوليو تموز.
وفي خطاب موجه إلى غياني إنفانتينو رئيس الفيفا وإلى أمينه العام ماتياس جرافستروم، عبر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والرابطة العالمية لبطولات الدوري عن قلقهما نتيجة توسيع المشاركة في البطولات.
وقال الخطاب إن البرنامج العالمي لمنافسات كرة القدم "تجاوز درجة التشبع" وإن روابط بطولات الدوري الوطنية غير قادرة على تنظيم بطولاتها بطريقة مناسبة بينما يضطر اللاعبون إلى تقديم أقصى جهد مستطاع ما يعرضهم لمخاطر الإصابات".
وأشار الخطاب أيضا "إلى أن العبء مسيء جدا... ويعرض للخطر بطولات الدوري الوطنية ويؤثر على صحة وسلامة اللاعبين."
ويخطط الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والرابطة العالمية لبطولات الدوري لبحث هذه الأمور قبل اجتماع المجلس التنفيذي للفيفا المكون من 211 عضوا في 17 مايو أيار في بانكوك عاصمة تايلاند.
وذكرت بي.بي.سي أنه إذا رفض الفيفا التعهد بحل المشكلات فإن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والرابطة العالمية بطولات الدوري سيبلغان أعضائهما بالخيارات المتاحة أمامهما ومن بينها اللجوء لإجراء قانوني ضد الفيفا.