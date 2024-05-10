هل يواجه الفيفا نزاعا قانونيا بسبب كثرة المباريات؟

وبداية من الموسم المقبل ستتوسع جميع بطولات الأندية الأوروبية الثلاث ليشارك 36 فريقا في كل بطولة.

وإلى جانب ذلك من المقرر إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة في العام المقبل ما بين 15 يونيو حزيران و13 يوليو تموز.

وفي خطاب موجه إلى غياني إنفانتينو رئيس الفيفا وإلى أمينه العام ماتياس جرافستروم، عبر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والرابطة العالمية لبطولات الدوري عن قلقهما نتيجة توسيع المشاركة في البطولات.

وقال الخطاب إن البرنامج العالمي لمنافسات كرة القدم "تجاوز درجة التشبع" وإن روابط بطولات الدوري الوطنية غير قادرة على تنظيم بطولاتها بطريقة مناسبة بينما يضطر اللاعبون إلى تقديم أقصى جهد مستطاع ما يعرضهم لمخاطر الإصابات".

وأشار الخطاب أيضا "إلى أن العبء مسيء جدا... ويعرض للخطر بطولات الدوري الوطنية ويؤثر على صحة وسلامة اللاعبين."