موقف الفيفا النهائي من اعتماد البطاقة الزرقاء
قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يعارض اقتراح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن ما يسمى بالبطاقات الزرقاء.
وأضاف إنفانتينو، أنه لم يكن على علم بالفكرة، قبل أن تلفت انتباه الجمهور.
وتمت مناقشة الاقتراح المقدم من هيئة وضع قواعد كرة القدم لإدخال "البطاقات الزرقاء مع الفيفا، في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اسكتلندا.
وتمنح البطاقات الزرقاء الحكام القدرة على طرد اللاعبين لمدة 10 دقائق، بسبب المعارضة أو ارتكاب أخطاء.
وقال إنفانتينو للصحفيين: "لن يتم استخدام أي بطاقات زرقاء على مستوى النخبة، هذا موضوع غير موجود بالنسبة لنا".
وأضاف: "الفيفا يعارض البطاقات الزرقاء تمامًا، لم أكن على علم بهذا الموضوع - كرئيس للفيفا، أعتقد أن الفيفا له رأي في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذا كنت تريد الطرد، فهناك بطاقة حمراء".
وتابع إنفانتينو: "نحن منفتحون دائمًا للنظر في الأفكار والمقترحات، لكن بمجرد النظر إليها، عليك أيضًا حماية جوهر اللعبة وتقاليدها، لا توجد بطاقة زرقاء".
وكانت صحيفة "تليغراف" قالت، إن مُشرّعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، بصدد الإعلان الرسمي عن تعميم تجربة الكارت الأزرق في ملاعب كرة القدم، وذلك قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا قال فيه، إن التقارير حول ما يسمّى بـ "الكارت الأزرق" في مستويات النخبة لكرة القدم، غير صحيحة وسابقة لأوانها.
ويقام اليوم السبت اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بحيرة لوموند في اسكتلندا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" يملك الفيفا أربعة مقاعد في المجلس المكون من ثمانية أشخاص، ويبدو أن معارضة الفيفا قضت على الفكرة في الوقت الحالي.
وذكرت الصحيفة أن المجلس سيناقش منح الحكام سلطة إيقاف المباريات "فترات التهدئة" الرسمية لعدة دقائق بعد المواجهات بين اللاعبين.
ولم يتم إجراء أي تجارب حتى الآن، ولكن الفكرة هي أن يتم تقسيم اللاعبين بواسطة حكام المباراة إلى مناطق مختلفة، مثل مناطق الجزاء المنفصلة الخاصة بهم.
وتشمل المقترحات الأخرى التي ستتم مناقشتها تجربة بروتوكول جديد؛ إذ يمكن للقادة فقط التواصل مع حكام المباريات.