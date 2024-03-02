موقف الفيفا النهائي من اعتماد البطاقة الزرقاء

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يعارض اقتراح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن ما يسمى بالبطاقات الزرقاء.

وأضاف إنفانتينو، أنه لم يكن على علم بالفكرة، قبل أن تلفت انتباه الجمهور.

وتمت مناقشة الاقتراح المقدم من هيئة وضع قواعد كرة القدم لإدخال "البطاقات الزرقاء مع الفيفا، في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اسكتلندا.

وتمنح البطاقات الزرقاء الحكام القدرة على طرد اللاعبين لمدة 10 دقائق، بسبب المعارضة أو ارتكاب أخطاء.

وقال إنفانتينو للصحفيين: "لن يتم استخدام أي بطاقات زرقاء على مستوى النخبة، هذا موضوع غير موجود بالنسبة لنا".