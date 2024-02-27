بمشاركة الجزائر.. الفيفا يطلق سلسلة مباريات ودية تقام كل عامين
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، إطلاق سلسلة جديدة من المباريات الدولية الودية تقام في مكان واحد، خلال فترة التوقف الدولي تحمل اسم (فيفا سيريس)، على أن ينطلق مشروع تجريبي في أربع دول الشهر المقبل.
وتهدف المبادرة إلى مساعدة المنتخبات التي لا تحظى بفرصة لمواجهة فرق من اتحادات قارية أخرى؛ إذ سيتحمل الفيفا تكلفة السفر، رغم عدم وجود ألقاب أو جوائز مالية.
وينطلق المشروع تجريبيا بين 18 و26 مارس المقبل في السعودية والجزائر وأذربيجان وسريلانكا.
وستقيم أربع دول في مكان واحد، حيث تخوض كل منها مباراتين.
وقال الخان محمدوف، مدير الاتحادات الإقليمية الأعضاء بالفيفا في أوروبا: "بعض الدول لم تلعب قط مع فرق خارج اتحاداتها القارية".
وأضاف: "يمكنها اكتساب خبرة تنافسية بمواجهة فرق من خارج اتحاداتها القارية، واللعب أمام فرق بأسلوب مختلف تماما".
وتابع: "حاليا هناك 20 فريقا في النسخة التجريبية. نأمل أن يكون هناك المزيد في نسخة 2026".
وتستضيف السعودية مجموعتين من دون المشاركة في المباريات المخصصة لمساعدة المنتخبات التي لم يسبق لها التأهل لكأس العالم.
وقال محمدوف إن الفيفا يعمل حاليا على إبرام عقود بث تلفزيوني للسلسلة، وإنه يتطلع لبثها عبر منصة (الفيفا+).
وأضاف أن الاتحادات القارية لم تعترض على مواعيد تلك المباريات؛ نظرا لأنها تقام في فترة التوقف الدولي.
وفيما يلي المنتخبات المشاركة في (فيفا سيريس) مارس 2024:
الجزائر:
المنتخبات: الجزائر وبوليفيا وأندورا وجنوب أفريقيا.
أذربيجان:
المنتخبات: أذربيجان ومنغوليا وتنزانيا وبلغاريا.
سريلانكا
المنتخبات: سريلانكا وبابوا غينيا الجديدة وبوتان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
السعودية
المجموعة الأولى: الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وغيانا وكامبوديا.
المجموعة الثانية: غينيا وفانواتو وبرمودا وبروناي.