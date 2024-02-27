بمشاركة الجزائر.. الفيفا يطلق سلسلة مباريات ودية تقام كل عامين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، إطلاق سلسلة جديدة من المباريات الدولية الودية تقام في مكان واحد، خلال فترة التوقف الدولي تحمل اسم (فيفا سيريس)، على أن ينطلق مشروع تجريبي في أربع دول الشهر المقبل.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة المنتخبات التي لا تحظى بفرصة لمواجهة فرق من اتحادات قارية أخرى؛ إذ سيتحمل الفيفا تكلفة السفر، رغم عدم وجود ألقاب أو جوائز مالية.

وينطلق المشروع تجريبيا بين 18 و26 مارس المقبل في السعودية والجزائر وأذربيجان وسريلانكا.

وستقيم أربع دول في مكان واحد، حيث تخوض كل منها مباراتين.