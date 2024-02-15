كأس آسيا
كأس آسيارويترز

قفزة مذهلة لقطر والأردن في تصنيف الفيفا وتراجع كبير لمصر وتونس والجزائر

تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالميا

تقدم المنتخب الأردني 17 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، اليوم الخميس، ليحتل المرتبة 70 بعد النجاح الذي حققه بكأس آسيا 2023 في قطر.

واحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في البطولة بعد خسارته أمام منتخب قطر الذي قفز 21 مركزا في التصنيف ليحتل المرتبة 37.

وتقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالميا.

وتقدم المغرب مركزا وحيدا ليصبح في الرقم 12، بينما تراجعت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز 36.

@eremsports ولي العهد الأردني يحتفل مع لاعبي النشامى #الأردن #sportsontiktok ♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports

وتراجع المنتخبان التونسي والجزائري 13 مركزا ليصبح نسور قرطاج في المركز 41، بينما الجزائر في المركز 43 عالميا بعد خروجهما من دور المجموعات في كأس أفريقيا 2023.

وتقدم منتخب العراق 4 مراكز ليصبح رقم 59 في التصنيف الشهري، في وقت تراجع فيه منتخب الإمارات خمسة مراكز ليصبح الـ69 عالميا.

مصر
السعودية
الأردن
رياضة
كرة القدم
المغرب
الجزائر

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com