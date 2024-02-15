قفزة مذهلة لقطر والأردن في تصنيف الفيفا وتراجع كبير لمصر وتونس والجزائر
تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالميا
تقدم المنتخب الأردني 17 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، اليوم الخميس، ليحتل المرتبة 70 بعد النجاح الذي حققه بكأس آسيا 2023 في قطر.
واحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في البطولة بعد خسارته أمام منتخب قطر الذي قفز 21 مركزا في التصنيف ليحتل المرتبة 37.
وتقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالميا.
وتقدم المغرب مركزا وحيدا ليصبح في الرقم 12، بينما تراجعت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز 36.
وتراجع المنتخبان التونسي والجزائري 13 مركزا ليصبح نسور قرطاج في المركز 41، بينما الجزائر في المركز 43 عالميا بعد خروجهما من دور المجموعات في كأس أفريقيا 2023.
وتقدم منتخب العراق 4 مراكز ليصبح رقم 59 في التصنيف الشهري، في وقت تراجع فيه منتخب الإمارات خمسة مراكز ليصبح الـ69 عالميا.