قفزة مذهلة لقطر والأردن في تصنيف الفيفا وتراجع كبير لمصر وتونس والجزائر

تقدم المنتخب الأردني 17 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، اليوم الخميس، ليحتل المرتبة 70 بعد النجاح الذي حققه بكأس آسيا 2023 في قطر.

واحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في البطولة بعد خسارته أمام منتخب قطر الذي قفز 21 مركزا في التصنيف ليحتل المرتبة 37.