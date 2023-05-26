سرُّ ابتسامة لياو

وتحدث مهاجم ميلان إلى المعجبين من خلال حسابه الرسمي على YouTube، الملقب بـ Way 45، ردًا على العديد من الأسئلة حول مسيرته المهنية.

وبسؤاله عن ابتسامته أثناء تسجيل أو خوض المباريات بقميص ميلان أو منتخب البرتغال قال: "لكل شخص تشنجاته الخاصة، وطريقته الخاصة في إظهار أنه يفعل شيئًا يحبه".

وأوضح: "منذ أن كنت أصغر سنًا، كنت دائمًا أعرض أسناني وأعبر عما أحب أن أفعله، لهذا السبب أضحك دائمًا، لكن هذا شيء لا أدركه، إنه يحدث بشكل طبيعي".

وقدَّم البرتغالي وعدًا لمشجعي ميلان، قائلًا: "سأرسم شعري باللونين الأسود والأحمر إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا لتمثيل ميلان ومدينة ميلانو".