سرُّ ابتسامة لياو

سرُّ ابتسامة لياو
كشف البرتغالي رافائيل لياو مهاجم نادي آي سي ميلان الإيطالي، سرَّ ابتسامته خلال خوض المباريات.
وتحدث مهاجم ميلان إلى المعجبين من خلال حسابه الرسمي على YouTube، الملقب بـ Way 45، ردًا على العديد من الأسئلة حول مسيرته المهنية.
وبسؤاله عن ابتسامته أثناء تسجيل أو خوض المباريات بقميص ميلان أو منتخب البرتغال قال: "لكل شخص تشنجاته الخاصة، وطريقته الخاصة في إظهار أنه يفعل شيئًا يحبه".
وأوضح: "منذ أن كنت أصغر سنًا، كنت دائمًا أعرض أسناني وأعبر عما أحب أن أفعله، لهذا السبب أضحك دائمًا، لكن هذا شيء لا أدركه، إنه يحدث بشكل طبيعي".
وقدَّم البرتغالي وعدًا لمشجعي ميلان، قائلًا: "سأرسم شعري باللونين الأسود والأحمر إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا لتمثيل ميلان ومدينة ميلانو".
ويقدم لياو مستويات كبيرة مع ميلان هذا الموسم، حيث قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام غريمه إنتر.
وأعرب لياو علنًا عن رغبته في البقاء مع ميلان، ويريد الآن تحويل هذه الكلمات إلى أفعال بحسب لاغازيتا ديلي سبورت.
وهناك اتفاق شفهي حول مدة العقد الجديد للاعب وهي 5 سنوات، والراتب الجديد الذي سيحصل عليه لن يكون مشكلة، حيث سيتقاضى 6.5 مليون يورو سنويًا إضافة إلى المكافآت ليصل إلى 7 ملايين يورو.