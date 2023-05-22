رافائيل لياو يدعم فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لإساءة عنصرية
دعم البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بعد تعرضه لإساءة عنصرية من جماهير فالنسيا.
وتعرَّض فينيسيوس لإساءة عنصرية جديدة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من الليغا، وخرج مطرودًا في الدقيقة 90+7 بعدما صفع هوغو دورو لاعب فالنسيا الذي حاول قبل ذلك خنق فينيسيوس.
وشارك لياو مقطع فيديو من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وكتب: "متى سينتهي؟" في إشارة إلى العنصرية.
وفي مقطع الفيديو الذي شاركه لياو عبر حسابه على موقع "تويتر" يظهر فينيسيوس جونيور وهو يطالب الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا بالتدخل ويحدد شخصًا وجّه له إساءة عنصرية وقال له: "لقد كنت أنت"، ولم يكن فينيسيوس يريد البقاء، حيث قال: "سأرحل، سأرحل".
وتم تحذير المشجعين من أن المباراة ستتوقف إذا لم يغيروا سلوكهم، وبعد استئناف اللعب تلقّى فينيسيوس "بطاقة حمراء" بعد صفع البديل هوغو دورو الذي حاول خنق المهاجم البرازيلي.
وهذه أول مرة يخرج فيها فيينسيوس بـ"البطاقة الحمراء" سواء مع الفريق الأول لريال مدريد ومن قبل مع فلامنغو.
لكن فينيسيوس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا تلقّى 16 بطاقة صفراء في 54 مباراة في مختلف المباريات في الموسم الحالي، بينها 10 بطاقات صفراء في 32 مباراة في الليغا، وأغلبها كان بسبب احتجاجه على قرارات الحكام.
وانتهت المباراة على فوز فالنسيا 1/0 سجله دييغو لوبيز نوغويرول في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الـ13، مقابل 72 نقطة لريال مدريد في المركز الثالث، وقد ضمن برشلونة التتويج باللقب.