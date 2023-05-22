رافائيل لياو يدعم فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لإساءة عنصرية

دعم البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بعد تعرضه لإساءة عنصرية من جماهير فالنسيا.

وتعرَّض فينيسيوس لإساءة عنصرية جديدة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من الليغا، وخرج مطرودًا في الدقيقة 90+7 بعدما صفع هوغو دورو لاعب فالنسيا الذي حاول قبل ذلك خنق فينيسيوس.

وشارك لياو مقطع فيديو من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وكتب: "متى سينتهي؟" في إشارة إلى العنصرية.