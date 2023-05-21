طرد فينيسيوس جونيور بعد صفعه لاعب فالنسيا الذي حاول خنقه (فيديو)

خرج المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مطرودًا من مباراة فريقه ريال مدريد مع فالنسيا في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.، اليوم الأحد، على ملعب ميستايا.

وطرد الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا البرازيلي فينيسيوس بعد صفع هوغو دورو لاعب فالنسيا بعدما حاول الأخير خنق المهاجم البرازيلي.

وبعد طرده صفّق فينيسيوس للحكم فيما يبدو أنه يسخر من بيرغوس بينغوتيسيا.