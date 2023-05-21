طرد فينيسيوس جونيور بعد صفعه لاعب فالنسيا الذي حاول خنقه (فيديو)
خرج المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مطرودًا من مباراة فريقه ريال مدريد مع فالنسيا في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.، اليوم الأحد، على ملعب ميستايا.
وطرد الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا البرازيلي فينيسيوس بعد صفع هوغو دورو لاعب فالنسيا بعدما حاول الأخير خنق المهاجم البرازيلي.
وبعد طرده صفّق فينيسيوس للحكم فيما يبدو أنه يسخر من بيرغوس بينغوتيسيا.
كما أشار فينيسيوس إلى جماهير فالنسيا باصبعين، ويبدو أنه إشار إلى أن فريقهم سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية.
وكانت الدقائق الأخيرة من المباراة متوترة للغاية، وذكرت صحيفة "ماركا" أن فينيسيوس اشتكى للحكم من تعرضه لإساءة عنصرية من جماهير فالنسيا.
وتوقفت المباراة لبضع دقائق، حيث خاطب فينيسيوس أحد المشجعين: "لقد كنت أنت"، ولم يكن فينيسيوس يريد البقاء، حيث قال: "سأرحل، سأرحل".
وتم تحذير المشجعين من أن المباراة ستتوقف إذا لم يغيروا سلوكهم، وبعد استئناف اللعب تلقّى فينيسيوس "بطاقة حمراء" بعد صفع البديل هوغو دورو.
وانتهت المباراة على فوز فالنسيا 1/0 سجله دييغو لوبيز نوغويرول في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الـ13، مقابل 72 نقطة لريال مدريد في المركز الثالث وقد ضمن برشلونة التتويج باللقب.