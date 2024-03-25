موقف الاتحاد الألماني من تجديد عقد ناغلزمان
كشف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن وجود مناقشات جرت مع جوليان ناغلزمان حول إمكانية تمديد عقده.
ومن المقرر أن ينتهي عقد ناغلزمان الحالي مع ألمانيا بعد بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وقد تم ربطه بالعودة للعمل على مستوى الأندية بينها ليفربول ومانشستر يونايتد.
ومع ذلك، فإن نويندورف حريص على أن يبقى ناغلزمان البالغ من العمر 36 عامًا مدربًا لألمانيا.
وقال نويندورف لقناة "ZDF" عن تمديد عقد ناغلزمان: "سيكون من المرغوب فيه للغاية من جانبنا".
وأضاف: "نحن فريق جيد، ونتواصل بشكل جيد، ونجري حوارًا مكثفًا".
وفاز منتخب ألمانيا 2/0 على فرنسا في مباراة ودية، أمس السبت، وسجل كل من فلوريان فيرتز وكاي هافرتز للمانشافت.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف ناغلزمان عن رغبته بحل مستقبله في أسرع وقت ممكن.
وقال المدرب الشاب: "إذا كان لدي عرض عقد قبل يورو 2024 وأشعر بالسعادة به وأقول إنني أشعر بالراحة وأرى نفسي فيه، فهناك احتمال كبير بأن أوقعه قبل بطولة أوروبا".
ويتولّى أوروبا تدريب ألمانيا، منذ سبتمبر الماضي. وسبق له أن أدار بايرن ميونخ ولايبزيغ وهوفنهايم.
ويلعب منتخب ألمانيا، مستضيف البطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب إسكتلندا، والمجر، وسويسرا.
ومنذ تعيينه مدربًا لمنتخب ألمانيا، حقق ناغلزمان فوزين وتعادلًا واحدًا، وخسر مرتين.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن نيوكاسل حدد أيضًا ما كبديل محتمل للمدرب الحالي إيدي هاو.
ومن المقرر أن يغادر يورغن كلوب ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وهناك الكثير من التكهنات حول من سيحل محله في أنفيلد، ويبدو أن ناغلزمان من بين المرشحين لتولي المنصب.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الشكوك تحيط بإيريك تين هاغ كمدرب لمانشستر يونايتد مع وضع اسم ناغلزمان لخلافته.