موقف الاتحاد الألماني من تجديد عقد ناغلزمان

كشف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن وجود مناقشات جرت مع جوليان ناغلزمان حول إمكانية تمديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ناغلزمان الحالي مع ألمانيا بعد بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وقد تم ربطه بالعودة للعمل على مستوى الأندية بينها ليفربول ومانشستر يونايتد.

ومع ذلك، فإن نويندورف حريص على أن يبقى ناغلزمان البالغ من العمر 36 عامًا مدربًا لألمانيا.

وقال نويندورف لقناة "ZDF" عن تمديد عقد ناغلزمان: "سيكون من المرغوب فيه للغاية من جانبنا".

وأضاف: "نحن فريق جيد، ونتواصل بشكل جيد، ونجري حوارًا مكثفًا".

وفاز منتخب ألمانيا 2/0 على فرنسا في مباراة ودية، أمس السبت، وسجل كل من فلوريان فيرتز وكاي هافرتز للمانشافت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف ناغلزمان عن رغبته بحل مستقبله في أسرع وقت ممكن.