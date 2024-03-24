كروس يصنع وفيرتز يسجل هدفا رائعا لألمانيا في شباك فرنسا (فيديو)
سجل فلوريان فيرتز هدفا رائعا لمنتخب ألمانيا في شباك فرنسا، في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين، مساء السبت.
وجاء الهدف مبكرا في الثانية السابعة من بداية اللقاء، بعد صناعة رائعة من توني كروس، العائد من الاعتزال الدولي، حيث استلم فيرتز الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك فرنسا، وسط ذهول الحارس واللاعبين.
وسجل منتخب ألمانيا أسرع هدف له في المباريات الدولية الودية على مر التاريخ ضد منتخب فرنسا.
ويخوض المنتخبان مباراة الليلة كبروفة قوية قبل منافسات يورو 2024، خاصة أن المنتخب الألماني يستضيف البطولة على أرضه، بينما يريد الديوك استعادة هيبتهم في القارة العجوز وحصد اللقب الغائب عنهم منذ عام 2000.
ويتواجد منتخب ألمانيا على رأس المجموعة الأولى في بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبات سويسرا، واسكتلندا، والمجر، بينما يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة مع النمسا وهولندا ومنتخب رابع يتأهل من الملحق.