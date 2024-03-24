كروس يصنع وفيرتز يسجل هدفا رائعا لألمانيا في شباك فرنسا (فيديو)

سجل فلوريان فيرتز هدفا رائعا لمنتخب ألمانيا في شباك فرنسا، في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين، مساء السبت.

وجاء الهدف مبكرا في الثانية السابعة من بداية اللقاء، بعد صناعة رائعة من توني كروس، العائد من الاعتزال الدولي، حيث استلم فيرتز الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك فرنسا، وسط ذهول الحارس واللاعبين.

وسجل منتخب ألمانيا أسرع هدف له في المباريات الدولية الودية على مر التاريخ ضد منتخب فرنسا.