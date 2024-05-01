أول رد للنصر الليبي بعد رفض لجنة المسابقات الطعن في مباراة أهلي بنغازي

أكد مسؤول بنادي النصر الليبي أن فريقه لا يزال ماضيا في السعي نحو الحصول على نقاط الفوز في مباراة الجولة 15 للدوري الليبي الممتاز والتي انهزم فيها فريقه أمام الأهلي بنغازي، مضيفا أن حكم المباراة الصربي سيموفيتش ارتكب خطأ فنيا واضحا لا يحتاج إلى التحليل لحصول النصر على حقوقه وفق قوله.

وكان نادي النصر قدم احتجاجا على قرار الحكم الصربي بعدم طرد لاعب الأهلي بنغازي أسامة سريط رغم حصوله على إنذارين، لكن لجنة المسابقات رفضت احتجاج النصر وأقرت نتيجة المباراة.

وفي برنامج "في التسعين" على قناة "الوسط" الليبية قدم محمد رجب مستشار رئيس نادي النصر الليبي أول رد لإدارة نادي النصر بعد قرار لجنة المسابقات ورفضها لطعن مباراة "ديربي بنغازي"، مؤكدا أن اللاعب أسامة سريط حصل على ورقة صفراء أولى في الدقيقة 80 ثم ثانية في الدقيقة 94، ولكنه واصل المشاركة في المباراة دون أن يتفطن الحكم للخطأ بأنه لم يشهر البطاقة الحمراء.

وناقش برنامج "في التسعين" الحالة التحكيمية المثيرة للجدل لحكم المباراة التي جمعت النصر والأهلي بنغازي.