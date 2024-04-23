الأهلي بنغازي يهزم النصر في الدوري الليبي (فيديو)

تغلب الأهلي بنغازي 1/0 على منافسه النصر، اليوم الاثنين، في الجولة السادسة من مرحلة الإياب بالمجموعة الأولى في الدوري الليبي.

وحسم الأهلي بنغازي نتيجة الديربي بهدف سجله صهيب بن سليمان في الدقيقة الثامنة.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بأربع نقاط عن النصر المتصدر.

ودخل الأهلي بنغازي المباراة بحثا عن تحقيق الفوز للاقتراب من التأهل للمرحلة النهائية من الدوري، وتقليص الفارق مع النصر، وهو ما كان.