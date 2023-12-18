ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح فياريال ويصعد للصدارة "مؤقتًا"
انفرد نادي ريال مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني "مؤقتًا" عقب فوزه على ضيفه فياريال 4/1 ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ريال مدريد استعاد الصدارة "مؤقتًا" بفارق نقطتين عن جيرونا، الذي يستضيف ديبورتيفو ألافيس غداً الإثنين
افتتح جود بيلينغهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 25 بضربة رأس رائعة، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وقلص موراليس الفارق محرزاً هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 55.
وعزز إبراهيم دياز تقدم ريال بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 64، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع للريال بعده بدقيقتين.
بهذا الفوز تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة أمام جيرونا المتصدر السابق والذي سيستضيف ديبورتيفو ألافيس الاثنين.
على الجانب الآخر تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: