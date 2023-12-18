ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يكتسح فياريال ويصعد للصدارة "مؤقتًا"

افتتح جود بيلينغهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 25 بضربة رأس رائعة، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص موراليس الفارق محرزاً هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 55.

وعزز إبراهيم دياز تقدم ريال بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 64، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع للريال بعده بدقيقتين.