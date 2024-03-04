النصر السعودي يتلقى صدمة جديدة
تعرض النصر السعودي لصدمة جديدة بعد كشف مدة غياب المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" فإن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة تاليسكا بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية وحاجته إلى العلاج والتأهيل، مدة تصل إلى سبعة أسابيع.
وسجل تاليسكا هذا الموسم 25 هدفا وصنع أربعة في 25 مباراة في مختلف المسابقات.
وتأتي هذه الضربة للنصر بعد خسارة العالمي 0/1 أمام العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كاكو.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأول بارك معقل النصر.
وسيلعب النصر مع الأهلي يوم الجمعة في الدوري السعودي قبل مواجهة العين.
وحتى موعد عودة تاليسكا، يوم 22 أبريل تقريبا، سيلعب النصر في الدوري السعودي مع الأهلي والطائي وأبها وضمك والفيحاء.