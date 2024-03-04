النصر السعودي يتلقى صدمة جديدة

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كاكو.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأول بارك معقل النصر.

وسيلعب النصر مع الأهلي يوم الجمعة في الدوري السعودي قبل مواجهة العين.

وحتى موعد عودة تاليسكا، يوم 22 أبريل تقريبا، سيلعب النصر في الدوري السعودي مع الأهلي والطائي وأبها وضمك والفيحاء.