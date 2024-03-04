رونالدو يفشل في تسجيل هدف تاريخي على العين (فيديو)
رونالدو فشل في التسجيل وخسر النصر 0/1 أمام مضيفه العين في مباراة الذهاب
كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل هدفا تاريخيا في مباراة النصر مع العين، اليوم الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسدد رونالدو كرة من منتصف الملعب، لكن الكرة ذهبت بعيدا عن الشباك في الدقيقة 90+10.
وفشل رونالدو في التسجيل، وخسر النصر 0/1 أمام مضيفه العين في مباراة الذهاب.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأول بارك معقل النصر.
ولعب النصر بـ10 لاعبين في الوقت بدل الضائع، بعد طرد المدافع إيمريك لابورت؛ بسبب ضرب بندر الأحبابي لاعب العين.
واستعان الحكم هيرويوكي كيمورا بتقنية حكم الفيديو الـ"VAR" قبل أن يقرر طرد لابورت.
وسجل المغربي سفيان رحيمي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من كاكو.