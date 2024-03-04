رونالدو يفشل في تسجيل هدف تاريخي على العين (فيديو)

كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل هدفا تاريخيا في مباراة النصر مع العين، اليوم الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسدد رونالدو كرة من منتصف الملعب، لكن الكرة ذهبت بعيدا عن الشباك في الدقيقة 90+10.

وفشل رونالدو في التسجيل، وخسر النصر 0/1 أمام مضيفه العين في مباراة الذهاب.