هشام نصر: نمتلك صندوقًا به ملايين الدولارات لحل أزمات الزمالك (فيديو)

تحدث المهندس هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن الحلول المطروحة لحل أزمات النادي الأبيض الذي عانى السنوات الماضية من الأزمات المالية الطاحنة.

وتقام انتخابات الزمالك يوم الـ20 من أكتوبر الحالي لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وقال هشام نصر في حوار تلفزيوني، مساء الأحد: "كل واحد يقدر يقدم حاجة للنادي في الوقت الحالي هو مشكور ونتمنى استمراره، ولا أريد أنا شخصيًّا أن أقول ما كنت أقوم به، وأتمنى استمرار الدعم من الكل سواء وفق في الانتخابات أم لا".