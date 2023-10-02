هشام نصر: نمتلك صندوقًا به ملايين الدولارات لحل أزمات الزمالك (فيديو)
تحدث المهندس هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن الحلول المطروحة لحل أزمات النادي الأبيض الذي عانى السنوات الماضية من الأزمات المالية الطاحنة.
وتقام انتخابات الزمالك يوم الـ20 من أكتوبر الحالي لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.
وقال هشام نصر في حوار تلفزيوني، مساء الأحد: "كل واحد يقدر يقدم حاجة للنادي في الوقت الحالي هو مشكور ونتمنى استمراره، ولا أريد أنا شخصيًّا أن أقول ما كنت أقوم به، وأتمنى استمرار الدعم من الكل سواء وفق في الانتخابات أم لا".
وأضاف: "كقائمة حاليًّا لا نتدخل في أزمات فرق النادي المختلفة، ولكن نتواصل مع اللجنة الثلاثية المكلفة والصندوق الذي قمنا بإنشائه".
وأوضح أن القائمة التي يترأسها حسين لبيب في انتحابات الزمالك، أنشأت صندوقًا لدعم الزمالك به ملايين الدولارات، رافضًا الإفصاح عن الرقم بالتحديد الذي يتواجد في الصندوق.
العلاقة مع الأهلي
وبسؤاله عن علاقة النادي مع نظرائهم في الأهلي حال نجاح قائمتهم في الانتخابات، أبرز: "إن أحسنتم أحسنا وإن عدتم عدنا، نعلم كيفية تكوين علاقات طيبة ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادلًا لنكون واجهة للرياضة المصرية".
وأردف: "لا نحب موضوع (الكباري) وإخراج اللاعبين خارج مصر ثم التعاقد معهم لأنه تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، وحالة محمود عبد المنعم (كهربا) يتم تدريسها في الاتحاد الدولي والجميع يعلم ما حدث والدليل تغريم اللاعب وحالة إمام عاشور مشابهة بطريقة ما، وأعلم أنه كان هناك خطأ من إدارة الزمالك في تلك الحالة ولكن يُدخل البيت من بابه".
وشدد: "مصممون على حصول النادي على غرامة (كهربا) بالكامل ولن نتنازل عن حق النادي بشكل نهائي ومهما طالت مدة الاستئنافات سنحصل على حقوقنا في النهاية".
ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًّا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد اللبناني المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مدير مالي وأيمن شعراوي مدير نشاط رياضي بناء على تكليف من الجهة الإدارية.