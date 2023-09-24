حسين لبيب يتحدث عن غرامة كهربا.. وتصوره لحل أزمة الزمالك المالية (فيديو)
تحدث حسين لبيب، المرشح لمنصب رئاسة نادي الزمالك في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، عن العديد من الأمور التي يعتزم حلها، بعد الانتخابات التي ستقام في الـ20 من أكتوبر المقبل.
وتطرَّق لبيب في تصريحات تلفزيونية أوَّلًا لأزمة الغرامة المالية الخاصة بمحمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، قائلًا: "غرامة كهربا 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد الغرامة، ولن نوافق على التقسيط، المبلغ يحتاجه الزمالك بشكل كامل في أقرب وقت".
وأوضح أنه لن يتهاون في حقوق القلعة البيضاء، في أزمة لاعب الأهلي، وهدفه الحصول على المبلغ كاملًا وبالفوائد.
وتابع: "ملف كرة القدم بالنادي سيتولى إدارته الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد، على أن تكون هناك لجنة هندسية وإنشائية برئاسة المهندس هشام نصر، لتطوير المباني والإنشاءات".
أزمة الديون
وعن أزمة الديون التي دائمًا ما تؤرق النادي الأبيض، أشار لبيب: "نادي الزمالك عليه مديونيات كثيرة مثل باقي الأندية، الديون تتمثل في مصلحة الضرائب والرقم وصل لمليار و400 مليون، واللجنة الثلاثية تبذل مجهودًا كبيرًا مع الضرائب، ووارد أن يتم تخفيضها وجدولتها".
وأردف: "هناك ديون أخرى، مثل: الغرامات الدولية، ومُطالبة العديد من الأشخاص بأموالهم كل يوم".
وأكمل: "القائمة إذا كتب الله لنا النجاح، عندنا تصور لحل الأزمة المالية، لن ندفع من أموالنا الشخصية، النادي أغنى مننا وبه موارد مالية كبيرة جدًّا، ولكن كان يتم استخدامها بشكل سيئ".
وأوضح: "لا بد أن يعاد كتابة عقود اللاعبين، عقود لاعبي الزمالك أكبر بكثير من عقود لاعبي الأهلي في جميع الألعاب، وأثق في كلامي 200%، لكن النادي لم يكن يدفع هذه الأموال".
واختتم: "أطمئن جماهير الزمالك أننا لو ربنا أكرمنا ودخلنا النادي، فأنا رجل رياضي اعتدت الفوز، سيتم تهيئة الأجواء للاعبين من أجل تحقيق الفوز".