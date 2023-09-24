حسين لبيب يتحدث عن غرامة كهربا.. وتصوره لحل أزمة الزمالك المالية (فيديو)

تحدث حسين لبيب، المرشح لمنصب رئاسة نادي الزمالك في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، عن العديد من الأمور التي يعتزم حلها، بعد الانتخابات التي ستقام في الـ20 من أكتوبر المقبل.

وتطرَّق لبيب في تصريحات تلفزيونية أوَّلًا لأزمة الغرامة المالية الخاصة بمحمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، قائلًا: "غرامة كهربا 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد الغرامة، ولن نوافق على التقسيط، المبلغ يحتاجه الزمالك بشكل كامل في أقرب وقت".

وأوضح أنه لن يتهاون في حقوق القلعة البيضاء، في أزمة لاعب الأهلي، وهدفه الحصول على المبلغ كاملًا وبالفوائد.

وتابع: "ملف كرة القدم بالنادي سيتولى إدارته الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد، على أن تكون هناك لجنة هندسية وإنشائية برئاسة المهندس هشام نصر، لتطوير المباني والإنشاءات".