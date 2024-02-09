موتسيبي يثير الجدل بشأن موعد أمم أفريقيا 2025 في المغرب

وقال الجنوب أفريقي موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي في أبيدجان، حيث تختتم النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا بمواجهة كوت ديفوار البلد المضيف ونيجيريا، في المباراة النهائية، الأحد، على ملعب الحسن واتارا: "التركيز بالنسبة لنا جميعا الآن هو البطولة الحالية".

وتقام البطولة القارية عادة كل عامين، لكن النسخة الحالية تأخرت ستة أشهر بسبب مخاوف من تعارضها مع موسم الأمطار في كوت ديفوار.

ويطرح تنظيم النسخة المقبلة في المغرب العام المقبل مشكلات مختلفة، فإقامتها في يناير وفبراير لا يترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعدما تم اعتماد التواريخ التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يونيو للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم هذا الأسبوع بياناً قال فيه إن البطولة القارية ستقام في "صيف 2025"، في حين أن تنظيمها في يونيو ويوليو سيتعارض مع كأس العالم للأندية الموسّعة التي ينظمها "فيفا"، والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة.