المغرب يستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

ومن المقرر أن تقام نسخة كأس الأمم الأفريقية 2025 على ملاعب: مولاي عبد الله بالرباط (66 ألف مقعد)، ملعب طنجة (88 ألفًا)، ملعب أكادير (66 ألفًا)، ملعب مراكش (55 ألفًا)، ملعب محمد الخامس (55 ألفًا)، وملعب فاس الكبير (66 ألفًا) وجميعها مجهزة بغرف الفار.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء، سحب ملف ترشحه لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027.

وفاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة نسخة 2027 من البطولة.

يذكر أن النسخة المقبلة من أمم أفريقيا تقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير من عام 2024.