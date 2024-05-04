الأزمة المالية تجبر برشلونة على بيع نجم الفريق

وقال راديو ماركا إن نادي برشلونة، قد يلجأ إلى الموافقة على بيع نجمه الشاب بيدري، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، لإنعاش خزائن النادي.

كما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة لديه مشكلة في تحديد حجم الإنفاق المسموح له، لذلك لم يتمكن من تقديم عرض مادي جديد، لضمان استمرار بيدري مع النادي الكتالوني.

الأزمة المالية ليست السبب الوحيد، حيث قالت الصحيفة الإسبانية إن الجهاز الفني بقيادة تشافي يشعر بالقلق بشأن الحالة البدنية للاعب الإسباني الشاب، مع وجود مخاوف من كثرة إصاباته.

واختتمت: "اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سجله مع الإصابات يجعل مستقبله مضطربًا وغير واضح، والدليل أنه رغم مساعي برشلونة لتجديد عقده الذي ينتهي في 2026، إلا أن هناك تأخيرًا في حسم هذا الملف".