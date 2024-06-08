محمد شريف يصدم الأهلي المصري



أكد مصدر مقرب من محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي عدم رغبته في العودة للدوري المصري من بوابة فريقه النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن شريف تلقى عرضا من النادي الاهلي للعودة في الموسم الجديد، إلا أن المهاجم رفض العودة وتمسك بالاستمرار في الاحتراف خارج الدوري المصري خاصة وان عقده مستمر لموسم آخر مع الخليج.

واضاف أن شريف تلقى عرضا من أحد الاندية القطرية ورحب به وقد تكون وجهته المقبلة هي الدوري القطري في انتظار حسم المفاوضات مع ناديه الخليج السعودي.

وأتم المصدر ذاته أن محمد شريف في حال العودة إلى مصر لن يلعب سوى للنادي الاهلي فقط.