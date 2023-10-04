محمد شريف يردُّ على أنباء انتقاله إلى الزمالك

ونقل الإعلامي أحمد شوبير تصريحات على لسان محمد شريف كشف فيها عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع لاعب الخليج السعودي.

وقال شوبير في برنامجه التلفزيوني: "تواصلت مع محمد شريف للتأكد من مفاوضاته مع نادي الزمالك، واللاعب أكد أن هناك محادثات بالفعل ولكن مع وكيله".

وأضاف: "سألته هل ستقوم بفسخ تعاقدك مع نادي الخليج؟ فردَّ قائلاً "لا أنا سعيد جدًا، والمعاملة أكثر من رائعة هناك".

وواصل: "سألته مرة أخرى هل ستعود إلى مصر؟ وردَّ عليّ أنه يحب أن يعود للعب في النادي الأهلي، ولكنني سألته ماذا لو لم يتقدم الأحمر بأي عروض وكان العرض الوحيد من جانب الزمالك ماذا ستفعل؟ أجاب بأن تاريخه مع الأهلي كبير ويريد الحفاظ عليه".