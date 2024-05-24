الأهلي بطلا للدوري المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

وفاز الأهلي على الزمالك في الجولة الأخيرة من "البلاي أوف" (27-21) اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى.

وقدم الأهلي عرضا مميزا خلال المباراة بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب الدقيق، وسط تألق واضح من اللاعب محمد إبراهيم وإدارة خططية مميزة من المدرب ديفيد ديفيز.

وبدأ الأهلي المباراة بصورة غير جيدة وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما 9-10، إلا أن أداء الأهلي تحسن بشكل ملحوظ مع بداية الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللعب وتقدم بفارق أهداف مريح قبل النهاية ليحسم اللقب لصالحه.