صوت "منير" يظهر في تدريبات محمد صلاح وليفربول
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فيديو خلال تدريباته مع فريقه، مساء اليوم الثلاثاء، استعداد لمواجهة إيفرتون، مساء الأربعاء، في الدوري الإنجليزي، وهو يقوم بتشغيل إحدى أغنيات مواطنه الفنان محمد منير.
وكان صلاح يتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ويقوم بتشغيل أغنية "شمندوره" الشهيرة للفنان محمد منير.
ويخوض فريق ليفربول مواجهة صعبة وقوية أمام إيفرتون على ملعب الأخير، "غوديسون بارك” مساء الأربعاء، ضمن مواجهات مرتقبة في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
وتمكن ليفربول من تحقيق فوز هام على فولهام في الجولة الماضية كان قوامه 3-1، ليرفع نقاطه ويتساوى بها مع آرسنال المتصدر بـ74 نقطة.
فيما سيكون على إيفرتون أن يخوض مباراة صعبة على ملعبه، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أن يظل في المنطقة الآمنة في الجدول.
يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بالتساوي مع آرسنال متصدر الدوري، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.
ولعب الريدز 33 مباراة حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 3 مباريات، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.
وساهم صلاح، بشكل مباشر في 6 أهداف في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق إيفرتون، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، فقط إيان راش (13)، وستيفن جيرارد (9)، وهاري تشامبرز (8) سجلوا أهدافًا لصالح ليفربول ضد إيفرتون في الدوري أكثر من صلاح (7).
ويسعى صلاح لتسجيل هدفا واحدا على الأقل، من أجل المضي قدما في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مرمى إيفرتون بقميص ليفربول.