صوت "منير" يظهر في تدريبات محمد صلاح وليفربول

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فيديو خلال تدريباته مع فريقه، مساء اليوم الثلاثاء، استعداد لمواجهة إيفرتون، مساء الأربعاء، في الدوري الإنجليزي، وهو يقوم بتشغيل إحدى أغنيات مواطنه الفنان محمد منير.

وكان صلاح يتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ويقوم بتشغيل أغنية "شمندوره" الشهيرة للفنان محمد منير.

ويخوض فريق ليفربول مواجهة صعبة وقوية أمام إيفرتون على ملعب الأخير، "غوديسون بارك” مساء الأربعاء، ضمن مواجهات مرتقبة في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.