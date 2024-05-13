ألونسو: هدفنا الاحتفال بلقب الدوري الألماني دون أي هزيمة
قال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، إن بطل ألمانيا مستعد لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني، لا يخسر في موسم كامل، بعد فوزه الساحق 5-صفر على بوخوم، يوم الأحد.
وتغلب ليفركوزن الساعي لتحقيق الثلاثية على بوخوم، الذي طرد منه فليكس باسلاك في الدقيقة 15، ليواصل مسيرته الرائعة الخالية من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 50 مباراة متتالية، مع تبقي جولة واحدة في موسم الدوري الألماني.
وحطم فريق ألونسو، يوم الخميس الماضي الرقم القياسي الأوروبي الذي دام طويلا والذي سجله بنفيكا، والمتمثل في عدم الخسارة في الفترة من 1963 إلى 1965، وذلك بتعادله 2-2 مع روما ليتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.
والفوز على بوخوم يوم الأحد يعني أيضا أن ليفركوزن أصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الألماني يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في كل مباراة خارج أرضه في موسم واحد.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: "بعد تلك البطاقة الحمراء، كانت المباراة مختلفة تماما بالنسبة لنا.
"أنا راض جدا عن النتيجة. كانت مهمة بالنسبة لنا. الآن لدينا هدف رائع يوم السبت للفوز باللقب دون أي هزيمة، هذا لم يحدث من قبل".
وسيلعب ليفركوزن، الذي سيواجه أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي ثم كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا في وقت لاحق من مايو الجاري، أمام أوغسبورغ على أرضه في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني، يوم السبت المقبل حيث سيتسلم أول درع للدوري في تاريخه على الإطلاق.
وأشار ألونسو: "تسلم اللقب على أرض ليفركوزن سيكون أمرا مميزا للغاية.
"تمتع اللاعبون بالتركيز طوال الموسم، لذا سيكون الأمر مميزا للغاية بالنسبة لهم. أنا فخور بهم".