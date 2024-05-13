ألونسو: هدفنا الاحتفال بلقب الدوري الألماني دون أي هزيمة

قال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، إن بطل ألمانيا مستعد لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني، لا يخسر في موسم كامل، بعد فوزه الساحق 5-صفر على بوخوم، يوم الأحد.

وتغلب ليفركوزن الساعي لتحقيق الثلاثية على بوخوم، الذي طرد منه فليكس باسلاك في الدقيقة 15، ليواصل مسيرته الرائعة الخالية من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 50 مباراة متتالية، مع تبقي جولة واحدة في موسم الدوري الألماني.

وحطم فريق ألونسو، يوم الخميس الماضي الرقم القياسي الأوروبي الذي دام طويلا والذي سجله بنفيكا، والمتمثل في عدم الخسارة في الفترة من 1963 إلى 1965، وذلك بتعادله 2-2 مع روما ليتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

والفوز على بوخوم يوم الأحد يعني أيضا أن ليفركوزن أصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الألماني يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في كل مباراة خارج أرضه في موسم واحد.