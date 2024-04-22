تشابي ألونسو يلاحق رقما تاريخيا نادرا

يسعى المدرب الإسباني تشافي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن لتحقيق رقم تاريخي نادر.

وقاد ألونسو مدرب باير ليفركوزن الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ويمكن للفريق أن ينهي الموسم بطلا للدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وسيلعب باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا مع كايزرسلاوترن، وفي نصف نهائي الدوري الأوروبي مع روما.

ووصل باير ليفركوزن إلى 45 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات الموسم الحالي، وهو رقم قياسي في الدوريات الخمسة الكبرى.

رقم قياسي نادر

وبعد ضمان لقب الدوري الألماني يريد ألونسو إنهاء الموسم مع باير ليفركوزن دون خسارة، وهو ما حققته ثمانية أندية فقط في التاريخ.

وحتى الآن فاز باير ليفركوزن 25 مرة وتعادل خمس مرات في الدوري الألماني، وهو على بعد أربع مباريات من إنهاء موسم الدوري الألماني دون خسائر.