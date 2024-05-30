موقف ألونسو وليفركوزن النهائي من ضم رونالدو

كشفت فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة التقارير التي ربطت كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بالرحيل إلى باير ليفركوزن الألماني، الذي يقوده تشابي ألونسو.

رونالدو (39 عاما) انضم لصفوف "العالمي" في يناير 2023 بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين أصبح الهداف الأول للفريق في جميع المسابقات.

عقد رونالدو مع النصر ينتهي في 30 من شهر يونيو لعام 2025.