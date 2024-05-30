موقف ألونسو وليفركوزن النهائي من ضم رونالدو
كشفت فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة التقارير التي ربطت كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بالرحيل إلى باير ليفركوزن الألماني، الذي يقوده تشابي ألونسو.
رونالدو (39 عاما) انضم لصفوف "العالمي" في يناير 2023 بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين أصبح الهداف الأول للفريق في جميع المسابقات.
عقد رونالدو مع النصر ينتهي في 30 من شهر يونيو لعام 2025.
وترددت العديد من الأنباء في الأيام الأخيرة حول إمكانية عودة رونالدو للملاعب الأوروبية من بوابة باير ليفركوزن الألماني تحت قيادة زميله الأسبق، المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو.
وقال رومانو في فيديو عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "الكثير يسألوني عن شائعات رغبة باير ليفركوزن في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولكن هذا غير صحيح إطلاقًا".
وأضاف: "تشابي ألونسو وكريستيانو رونالدو صديقان مقربان، ولكن لا يوجد أي شيء بخصوص رغبة فريقه الألماني في التعاقد معه".
وتابع: "كريستيانو رونالدو سعيد للـغاية في المملكة العربية السعودية، ويشعر بالراحة مع النصر، وليس لديه نية لمغادرة النادي في الوقت الحالي".
وتزامل كريستيانو رونالدو وتشابي ألونسو عدة سنوات داخل صفوف ريال مدريد، وحقق الثنائي، العديد من البطولات مع الملكي.
وكانت شبكة "ريليفو"، ذكرت أخيرا أيضا أن ليفركوزن لا ينوي ضم كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق الألماني.
وأصبح رونالدو صاحب الرقم القياسي في الدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد، كما بات أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة.
ورفع النجم البرتغالى أهدافه إلى 35 خلال الموسم الحالي مع نادي النصر السعودي بفارق هدف عن عبد الرازق حمد الله صاحب الرقم القياسي السابق في موسم 2018-2019.