ليفركوزن يواصل توهجه ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب وست هام

وتأخر ليفركوزن بهدف سجله ميخائيل أنطونيو بضربة رأس في وقت مبكر ولم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول الذي أهدر فيه صاحب الأرض عدة فرص.

وتحسن أداء ليفركوزن، الذي فاز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه مطلع الأسبوع الجاري، في الشوط الثاني وأهدر عددا من الفرص إلى أن سدد البديل جيريمي فريمبونج كرة اصطدمت بأحد اللاعبين لتغير مسارها إلى داخل الشباك في الدقيقة 89.

وبهذا يحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في 39 مباراة بكل المسابقات.