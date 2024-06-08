مودريتش ينهي صيامًا طويلًا مع منتخب كرواتيا تحت أنظار رونالدو (فيديو)
أنهى لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا صيامًا طويلًا عن زيارة شباك المنافسين بعدما سجل هدف التقدم في مرمى البرتغال.
ويحل منتخب كرواتيا ضيفًا على البرتغال مساء اليوم الجمعة في تجربة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.
وسجل مودريتش هدفًا من ضربة جزاء بعد مرور 8 دقائق فقط في مرمى البرتغال ليمنح منتخب بلاده كرواتيا التقدم.
ويجلس كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي على مقاعد بدلاء المنتخب البرتغالي في مواجه كرواتيا.
ولم يسجل مودريتش مع منتخب البرتغال منذ لقاء هولندا يوم 14 يونيو 2023 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
ووصل مودريتش إلى هدفه الدولي رقم 25 مع منتخب كرواتيا وهو اللاعب الأكثر تمثيلًا لمنتخب بلاده برصيد 175 مباراة.
ويخوض منتخب كرواتيا منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة بجوار إسبانيا وإيطاليا وألبانيا في مجموعة تبدو حديدية.
ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب تركيا والتشيك وجورجيا.
ورفض مودريتش في وقت سابق فكرة الاعتزال دوليًا عقب خوض منافسات كأس العالم 2022.