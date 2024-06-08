مودريتش ينهي صيامًا طويلًا مع منتخب كرواتيا تحت أنظار رونالدو (فيديو)

أنهى لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا صيامًا طويلًا عن زيارة شباك المنافسين بعدما سجل هدف التقدم في مرمى البرتغال.

ويحل منتخب كرواتيا ضيفًا على البرتغال مساء اليوم الجمعة في تجربة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.