اتفاق جديد بين باير ليفركوزن وتشابي ألونسو

ذكرت صحيفة "ميرور"، أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو توصل إلى اتفاق شفهي مع باير ليفركوزن يسمح له بالمغادرة هذا الصيف، إذا تلقى "عرضًا مناسبًا".

ويقدم ألونسو، البالغ من العمر 51 عاما، عملا مثيرا للإعجاب منذ تعاقده مع باير ليفركوزن عام 2022، حيث كان النادي يكافح لتجنب الهبوط.

لكن باير ليفركوزن يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني حاليًّا بفارق ثمان نقاط عن بايرن ميونخ، ويسعى للتتويج بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ونتيجة لذلك؛ ارتبط كل من بايرن ميونخ وليفربول بقوة بالتعاقد مع ألونسو، الذي لعب لكلا الناديين.

وأعلن بايرن ميونخ أن مدربه توماس توخيل سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي، كما سيغادر يورغن كلوب ليفربول بنهاية الموسم الحالي.