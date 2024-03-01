اتفاق جديد بين باير ليفركوزن وتشابي ألونسو
ذكرت صحيفة "ميرور"، أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو توصل إلى اتفاق شفهي مع باير ليفركوزن يسمح له بالمغادرة هذا الصيف، إذا تلقى "عرضًا مناسبًا".
ويقدم ألونسو، البالغ من العمر 51 عاما، عملا مثيرا للإعجاب منذ تعاقده مع باير ليفركوزن عام 2022، حيث كان النادي يكافح لتجنب الهبوط.
لكن باير ليفركوزن يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني حاليًّا بفارق ثمان نقاط عن بايرن ميونخ، ويسعى للتتويج بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخ النادي.
ونتيجة لذلك؛ ارتبط كل من بايرن ميونخ وليفربول بقوة بالتعاقد مع ألونسو، الذي لعب لكلا الناديين.
وأعلن بايرن ميونخ أن مدربه توماس توخيل سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي، كما سيغادر يورغن كلوب ليفربول بنهاية الموسم الحالي.
ونقلت "ميرور" عن "سكاي ألمانيا"، أن ألونسو لديه "وعد شفهي" من باير ليفركوزن بأنه سيسمح له بتولي تدريب فريق جديد إذا حصل على تعويض "مناسب".
وقالت الصحيفة، إن ذلك يشير إلى عدم وجود بند خروج مكتوب في عقد ألونسو الحالي، والذي يمتد حتى عام 2026.
وذكرت أن بايرن ميونخ أو ليفربول قد يضطر لدفع ما يصل إلى 25 مليون يورو (21.4 مليون جنيه إسترليني) كتعويض للإسباني.
وظل ألونسو صامتًا بشأن مستقبله، وأصر على أنه لا يزال يركز بشكل كامل على محاولة باير ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني.
وقال ألونسو عندما سئل عن قرار كلوب بمغادرة ليفربول: "التكهنات طبيعية، تركيزي هنا على باير ليفركوزن".
وأضاف: "أنا سعيد جدًّا في باير ليفركوزن مع لاعبي فريقي في الوقت الحالي، لقد كانت مفاجأة كبيرة في ليفربول، بالطبع لدي احترام وإعجاب كبيرين لما فعله كلوب في ليفربول".
وأتم: "أنا سعيد حقًّا هنا، أنا أستمتع بعملي هنا، أشعر أن كل يوم وكل مباراة هي بمثابة متعة، أنا في رحلة جميلة".
وأردف ألونسو: "الرحلة التالية؟ لا أعرف، أفكر في المكان الذي أنا فيه الآن، أنا في مكان رائع وأنا أستمتع، لا أهتم حقًّا بما سيحدث في المستقبل الآن".