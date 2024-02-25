تشابي ألونسو يفكر في "تضحية كبيرة" من أجل ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن تضحية كبيرة يفكر في اتخاذها تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، قبل اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بعيدا عن فريقه الألماني الحالي.
وتتنافس عدة أندية أوروبية، على نيل توقيع تشابي ألونسو، بنهاية الموسم الحالي.
وأعلن يورغن كلوب، في وقت سابق، عزمه على مغادرة ليفربول بنهاية الموسم، كما هو الحال مع توماس توخيل، الذي تقرر رحيله عن بايرن ميونخ في يونيو المقبل.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن المدرب الإسباني هو المرشح الأول بالنسبة لمسؤولي بايرن، من أجل خلافة توخيل.
وسبق لتشابي، اللعب بقميص ليفربول، والفوز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.
ولعب ألونسو أيضا لريال مدريد بين عامي 2009 و2014، وانتقل بعدها إلى بايرن ميونخ، الذي اعتزل بقميصه.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "Fussball News"، اليوم السبت، فإن "ناديًا ثالثًا يلعب دورًا كبيرًا في أفكار ألونسو".
وأضاف التقرير: "ألونسو، يفكر في رفض العروض التي وصلت إليه، ويستمر مع ليفركوزن لمدة عام أو عامين، حتى تأتي اللحظة التي يحلم بها ويتولى مهمة تدريب ريال مدريد، خلف كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للميرنغي، والذي ينتهي عقده في صيف 2026".
وقاد ألونسو ليفركوزن لمعادلة رقم قياسي يملكه بايرن ميونخ بتحقيق سلسلة لا هزيمة امتدت إلى 32 مباراة في جميع البطولات، ويخص هذا الرقم الفرق الألمانية.
وحقق ليفركوزن تحت قيادة الإسباني الفوز في 28 مباراة وتعادل 4 مرات وسجل 95 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.
ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة ويبتعد عن بايرن ميونيخ الوصيف بفارق 8 نقاط.