تشابي ألونسو يفكر في "تضحية كبيرة" من أجل ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تضحية كبيرة يفكر في اتخاذها تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، قبل اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بعيدا عن فريقه الألماني الحالي.

وتتنافس عدة أندية أوروبية، على نيل توقيع تشابي ألونسو، بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن يورغن كلوب، في وقت سابق، عزمه على مغادرة ليفربول بنهاية الموسم، كما هو الحال مع توماس توخيل، الذي تقرر رحيله عن بايرن ميونخ في يونيو المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن المدرب الإسباني هو المرشح الأول بالنسبة لمسؤولي بايرن، من أجل خلافة توخيل.