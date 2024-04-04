باريس سان جيرمان يجهز "ضربة قاضية" لريال مدريد
كشفت صحيفة "سبورت" أن باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضرب قوية لريال مدريد في السوق الصيفي المقبل.
ومع اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي الذي سيغادر باريس سان جيرمان مجانا، يبحث النادي الفرنسي عن نجم مميز يعوض رحيل هدافه التاريخي.
ووفقا للصحيفة، فإن وصول مبابي إلى مدريد قد يتسبب في حدوث صراع مع تواجد فينيسيوس جونيور الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله مبابي في باريس سان جيرمان.
وذكرت الصحيفة أن هذا الامر دفع فرقا مثل ليفربول، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان لوضع أنظارها على النجم البرازيلي.
وأشارت "سبورت" إلى أن باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم عرض بقمية 200 مليون يورو لريال مدريد مقابل فينيسيوس، الذي ينتهي عقده في 2027.
وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس أوضح أنه سئم من اللعب في كرة القدم الإسبانية؛ بسبب عدم حماية الحكام والإساءات العنصرية المستمرة التي يتعرض لها دون اتخاذ إجراءات لوضع حد لها.
وحتى الآن هناك 18 شكوى بشأن جرائم عنصرية ضد فينيسيوس دون أي إدانة، وهو الموقف الذي تسبب في بكاء اللاعب قبل أيام في مؤتمر صحفي.
ومع ذلك، فإن ريال مدريد يتجه للدفاع الشامل حتى يشعر اللاعب بالحماية، رغم أن الأمر سيستغرق وقتًا لتحقيق ذلك.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد ليس على استعداد للتخلي عن فينيسيوس، بل ويفكر في تمديد عقده الصيف المقبل.
وفكرة ريال مدريد هي تمديد عقد فينيسيوس حتى عام 2029 مع تحسين آخر في الراتب لجعله أقرب إلى ما سيحصل عليه مبابي، والذي سيكون الأعلى أجرًا في الفريق.
وسجل فينيسيوس 18 هدفا وصنع ثمانية الموسم الحالي في 28 مباراة مع ريال مدريد، وبالمجمل سجل للميرنغي 77 هدفا، وصنع 72 في 253 مباراة.