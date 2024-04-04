باريس سان جيرمان يجهز "ضربة قاضية" لريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" أن باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضرب قوية لريال مدريد في السوق الصيفي المقبل.

ومع اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي الذي سيغادر باريس سان جيرمان مجانا، يبحث النادي الفرنسي عن نجم مميز يعوض رحيل هدافه التاريخي.

ووفقا للصحيفة، فإن وصول مبابي إلى مدريد قد يتسبب في حدوث صراع مع تواجد فينيسيوس جونيور الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله مبابي في باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن هذا الامر دفع فرقا مثل ليفربول، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان لوضع أنظارها على النجم البرازيلي.

وأشارت "سبورت" إلى أن باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم عرض بقمية 200 مليون يورو لريال مدريد مقابل فينيسيوس، الذي ينتهي عقده في 2027.