أزمة في تجديد عقد أراوخو

كشفت صحيفة "سبورت" اليوم الجمعة عن أزمة تواجه برشلونة في ملف تجديد عقد المدافع رونالد أراوخو.

وجدد أراوخو، البالغ من العمر 25 عاما، عقده آخر مرة مع برشلونة في أبريل 2022.

وفي ذلك الوقت كان لأراوخو دور رئيس في دفاع برشلونة، وحاليا مع ظهور باو كوبارسي أصبح قلب الدفاع الأوروغواياني القائد بلا منازع لخط الدفاع الخلفي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب 70 مليون يورو وفقا لموقع "transfermarkt"، وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2026.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن أراوخو كان "بطل الرواية" لأسباب رياضية إضافية منذ أن حاول بايرن ميونخ التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة أن أراوخو يريد البقاء مع برشلونة كما يريد النادي ذلك، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.