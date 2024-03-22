أزمة في تجديد عقد أراوخو
كشفت صحيفة "سبورت" اليوم الجمعة عن أزمة تواجه برشلونة في ملف تجديد عقد المدافع رونالد أراوخو.
وجدد أراوخو، البالغ من العمر 25 عاما، عقده آخر مرة مع برشلونة في أبريل 2022.
وفي ذلك الوقت كان لأراوخو دور رئيس في دفاع برشلونة، وحاليا مع ظهور باو كوبارسي أصبح قلب الدفاع الأوروغواياني القائد بلا منازع لخط الدفاع الخلفي.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب 70 مليون يورو وفقا لموقع "transfermarkt"، وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2026.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن أراوخو كان "بطل الرواية" لأسباب رياضية إضافية منذ أن حاول بايرن ميونخ التعاقد معه.
وأكدت الصحيفة أن أراوخو يريد البقاء مع برشلونة كما يريد النادي ذلك، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.
ولفهم سبب وجود شيء آخر يجب مراعاته في هذا الملف، من الضروري العودة إلى عملية التجديد الأخيرة لأراوخو، بل يتعين العودة إلى أبعد من ذلك، وتحديدًا حتى أكتوبر عام 2021.
وكان ذلك عندما جدد برشلونة عقدي بيدري وأنسو فاتي، وبدآ في الحصول على مبالغ أكبر.
وبعد أشهر، أثناء عملية التجديد لأراوخو، أبلغ برشلونة المدافع أن مشاكل "اللعب النظيف" كانت تخنق النادي، وبالتالي فإن زيادة راتب أراوخو لم تكن تساوي ما حصل عليه المدافع.
وأوضحت "سبورت" أن أراوخو اعتبر نفسه في مستويات مماثلة لما يتمتع بها بيدري وأنسو فاتي في ذلك الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي قادها ماتيو أليماني، المدير الرياضي السابق في برشلونة، مع وكلاء أراوخو لم تكن سهلة.
لكن أخيرا تم التوصل إلى اتفاق على تجديد عقد أراوخو، حيث تخلى اللاعب عن جزء من مطالبه المالية مقابل الوعد أو (الالتزام اللفظي) بأن برشلونة سيحاول التكيف إلى الحد الأدنى الممكن، مع عقد المدافع بحيث يحصل اللاعب على راتب مناسب.
لكن حاليا مر الوقت، ولم تتوقف قيمة أراوخو عن الارتفاع، وينتظر اللاعب التزام برشلونة بوعده، ويرى اللاعب أنه من المنطقي أن تكون هذه القضية أولوية لبرشلونة قبل الاستثمار في الصفقات الجديدة.
وفي مقابلة قبل أيام قال المدير الرياضي لبرشلونة ديكو: "سيجدد أراوخو إذا أراد، سنبذل جهدًا لأنه يستحق ذلك، جهد النادي هو الحفاظ على ما لدينا".