عقوبات جديدة ضد شباب قسنطينة بعد أحداث الشغب أمام اتحاد العاصمة

أصدرت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبات قاسية على شباب قسنطينة بسبب الأحداث الخطيرة التي شهدتها مباراته أمام اتحاد العاصمة في الدوري المحلي في الآونة الأخيرة.

وعاقبت اللجنة شباب قسنطينة بخوض ست مباريات دون جمهور مع حظر سفر أنصاره مع الفريق في مبارياته خارج ملعبه.

وستسري هذه العقوبات الموسم المقبل بما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر إجراء الجولتين 28 و29 من الدوري دون جمهور مع منع الجماهير من السفر مع أنديتها في المباريات التي تقام خارج ملاعبها في الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.