عقوبات جديدة ضد شباب قسنطينة بعد أحداث الشغب أمام اتحاد العاصمة
أصدرت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبات قاسية على شباب قسنطينة بسبب الأحداث الخطيرة التي شهدتها مباراته أمام اتحاد العاصمة في الدوري المحلي في الآونة الأخيرة.
وعاقبت اللجنة شباب قسنطينة بخوض ست مباريات دون جمهور مع حظر سفر أنصاره مع الفريق في مبارياته خارج ملعبه.
وستسري هذه العقوبات الموسم المقبل بما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر إجراء الجولتين 28 و29 من الدوري دون جمهور مع منع الجماهير من السفر مع أنديتها في المباريات التي تقام خارج ملاعبها في الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.
وألزمت لجنة الانضباط شباب قسنطينة بتحمل الأضرار المادية كلها، التي لحقت بملعب الشهيد حملاوي، وحرمت النادي من عائدات البث التلفزيوني للمباراة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة.
كما فرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية على اتحاد العاصمة بسبب إلقاء مقذوفات على أرض الملعب.
وتأتي هذه العقوبات في أعقاب أعمال شغب وعنف صاحبت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، يوم الاثنين الماضي، التي انتهت بالتعادل 1-1.
وحُطّمت خلال الأحداث الكراسي في ملعب الشهيد حملاوي الذي احتضن المباراة ورُميت على أرض الملعب، وسط تراشق بالمقذوفات بين مشجعي الفريقين وقوات الأمن الجزائرية.
وقرر الاتحاد الجزائري للعبة فتح تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المباراة لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاعها.
والغريب أن عملية تحطيم الكراسي من جانب مشجعي شباب قسنطينة حدثت على الرغم من تقدم فريقهم في النتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة، واستمرت أعمال العنف بعد صفارة نهاية اللقاء.
وحسم مولودية الجزائر لقب الدوري رسميًا، بينما يظل الصراع محتدمًا على المركز الثاني إلى جانب معرفة الفريق الثاني الذي سيهبط بعد هبوط فريق اتحاد سوف.