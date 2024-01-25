غضب مانشيني بعد ترك الدوسري تنفيذ ركلة الجزاء لعبدالله رديف (فيديو)

يذكر أن الأخضر السعودي ضمن تأهله لدور الـ16 بالفوز في أول مباراتين، بينما يحتل نظيره التايلاندي المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.