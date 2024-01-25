غضب مانشيني بعد ترك الدوسري تنفيذ ركلة الجزاء لعبدالله رديف (فيديو)
بدا الغضب على وجه الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، ومساعده يايا توريه بعد أن ترك سالم الدوسري تسديد ركلة جزاء لزميله عبدالله رجيف في مباراة السعودية وتايلاند في أمم آسيا.
ويلعب منتخبا السعودية وتايلاند مساء الخميس في الجولة الثالثة، من دور المجموعات لكأس الأمم الآسيوية.
وفي الدقيقة 12 تحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء، واستعد لها سالم الدوسري، ولكن زميله عبدالله رديف طلب تسديدها.
وبالفعل ترك الدوسري الكرة لزميله عبدالله رديف، ولكن الأخير سدد برعونة ما تسبب في ضياع ركلة الجزاء.
وبدا الغضب واضحًا على وجه مانشيني ويايا توريه قبل أن يسدد رديف الكرة، خاصة وأن الدوسري هو المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء.
يذكر أن الأخضر السعودي ضمن تأهله لدور الـ16 بالفوز في أول مباراتين، بينما يحتل نظيره التايلاندي المركز الثاني برصيد أربع نقاط.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.