نجم ليفربول يصدم برشلونة وسان جيرمان

وجه لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، صدمة إلى أبرز الأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط دياز بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الأشهر الأخيرة، حيث سيبحث بطل الدوري الفرنسي عن مهاجم صريح هذا الصيف، بعد أن أكد كيليان مبابي قراره بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

بينما ربطت تقارير أخرى اللاعب بالانتقال إلى برشلونة، الباحث أيضا عن تدعيم صفوفه، رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها.

ومع اقتراب ليفربول من تعيين آرني سلوت بديلاً عن يورغن كلوب، وأيضا تعيين كل من ريتشارد هيوز ومايكل إدواردز في منصبي المدير الرياضي والرئيس التنفيذي لكرة القدم اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، سيكون هناك هيكل جديد للسلطة في "آنفيلد" بمجرد رحيل المدير الفني الحالي بعد ما يقرب من تسع سنوات في منصبه.