نجم ليفربول يصدم برشلونة وسان جيرمان
وجه لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، صدمة إلى أبرز الأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وارتبط دياز بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الأشهر الأخيرة، حيث سيبحث بطل الدوري الفرنسي عن مهاجم صريح هذا الصيف، بعد أن أكد كيليان مبابي قراره بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.
بينما ربطت تقارير أخرى اللاعب بالانتقال إلى برشلونة، الباحث أيضا عن تدعيم صفوفه، رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها.
ومع اقتراب ليفربول من تعيين آرني سلوت بديلاً عن يورغن كلوب، وأيضا تعيين كل من ريتشارد هيوز ومايكل إدواردز في منصبي المدير الرياضي والرئيس التنفيذي لكرة القدم اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، سيكون هناك هيكل جديد للسلطة في "آنفيلد" بمجرد رحيل المدير الفني الحالي بعد ما يقرب من تسع سنوات في منصبه.
وعلى الرغم من التكهنات بشأن مستقبله، أكد دياز أنه متحمس، وينتظر تحقيق "سنوات عظيمة قادمة للنادي".
وقال دياز في مقابلة مع موقع "ليفربول": "لقد نضجت كثيرًا، من بداية مسيرتي المهنية وحتى اليوم، أشعر أنه مع مرور الأيام والسنوات، فإن خوض كل تجربة في كل فريق مختلف، والقدوم إلى هذا النادي الرائع أتاح لي الكثير من التعلم".
وأضاف: "تتعلم أكثر فأكثر لتكون محترفًا، وتكون شخصًا أفضل، وتكون زميلًا جيدًا وشخصًا طيبًا، الحقيقة أنني سعيد جدًا لوجودي هنا. أرى أعواما رائعة قادمة للنادي، ليس لدي شك في ذلك".
وتابع: "شخصيًا، سأحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي، وأحاول دائمًا تقديم 100%، والتميز دائمًا في الملعب، وهو ما جئت هنا للقيام به، أنا دائمًا ممتن لله على كل فرصة".
وشدد: "لقد تراجعنا كفريق، لكننا قدمنا موسمًا لائقًا، على المستوى الفردي والجماعي. هناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها حتى نتمكن من الحصول على موسم مثالي، لكني سعيد وممتن لوجودي هنا".
وشارك النجم الكولومبي في 49 مواجهة مع الريدز، منذ بداية الموسم الحالي، بكل المسابقات، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 5 آخرى.