“شاومي” تطلق هاتفًا مشابهًا لـ “سامسونغ غالاكسي نوت 9” بـ 300 دولار (صور)

أعلنت شركة “شاومي” عن هاتفها الأول الجديد ضمن عائلة هواتفها الوليدة Poco، وهو يحمل اسم F1، والذي حاولت “شاومي” أن تقدم به أداءً مميزًا يضاهي ما تقدمه الهواتف الرائدة.

ويقدم الهاتف الجديد شاشة 6.18 بوصة بدقة 1080p بمعدل عرض 18:7:8، بالإضافة إلى أنه يعمل بمعالج سناب دراغون 845، وهو نفس المعالج الموجود بداخل أفضل هواتف العام الحالي، مثل سامسونغ غالاكسي نوت 9، وغالاكسي S9، وهواوي P20، إلى جانب ذاكرة عشوائية 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 أو 256 غيغابايت.

ويتيح هاتف Poco F1 تجربة تصوير جيدة بكاميرا سيلفي دقتها 20 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بعدستين، كلًا منهما بدقة 12 ميغابكسل، وكلاهما يقدم دقة عالية في التصوير، والتقاط التفاصيل الدقيقة في الصور، كما يأتي الهاتف ببطارية 4000 مللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

إضافة إلى ذلك، يحافظ الهاتف على فتحة السماعات التقليدية 3.5مم، وكذلك يقدم مخرج شحن USB-C، بجانب تقديم تصميم النوتش الشهير، والذي بدأته أبل بهاتفها الذكي آيفون إكس.

كما يقدم الهاتف ميزتين أمنيتين، وهما بصمة الإصبع بمستشعر أسفل كاميرا الهاتف الخلفية، وكذلك بصمة الوجه، والتي تؤدي بشكل متواضع، وهذا ما تعلنه “شاومي” عندما تبدأ في إدخال بصمتك لأول مرة، حيث تنبهك إلى أن هذه الميزة قد تعرض خصوصيتك للخطر؛ لأنها ليست آمنة 100%.

ونجحت شاومي في تقديم ما يحتاج إليه عشاق الهواتف الذكية، وهو أداء قوي بتجربة تصوير مميزة، وكذلك معالجة قوية للغرافيكس، في المقابل قدمت كل ذلك بسعر منافس جدًا وذلك من خلال التخلي عن أناقة التصميم، حيث إن الجانب الخلفي للهاتف من البلاستيك أو مغطى بمادة الكيفلر المطاطية، إلى جانب أن شاشة الهاتف تحمل طبقة حماية من الجيل الثالث من كورنينغ جوريلا غلاس، في حين أن الجيل السادس قد تم إصداره مؤخرًا، بالإضافة إلى أن السماعات الخارجية للهاتف متواضعة.

ويبدأ سعر الهاتف من 300 دولار لإصدار الـ 6 غيغابايت كذاكرة عشوائية، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، و430 دولارًا لإصدار الـ8 غيغابايت، و256 غيغابايت كذاكرة داخلية.

وسيصل الهاتف إلى السوق الهندي الشهر المقبل، دون مواعيد واضحة لإطلاقه عالميًا.