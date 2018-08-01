هواوي تتفوق على “أبل” في حجم مبيعات الهواتف الذكية عالميًا

نجح التنين الصيني “هواوي” في التفوّق على شركة أبل في سوق الهواتف الذكية، من حيث حجم مبيعات الهواتف المحمولة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية، لتأتي في المركز الثاني بعد سامسونغ، في ظل حالة من الركود والتراجع في حجم مبيعات الهواتف الذكية، .

وذكر موقع “إنجادجيت” التقني أن تقارير إحصائية وتحليلية نشرتها مراكز IDC وStrategy Analytics البحثية أكدت أن هواوي تمكنت من بيع 54.2 مليون وحدة من هواتفها الذكية، وكان نصيب الأسد من تلك المبيعات لصالح عائلة هواتفها الجديدة P20 الرائدة وعائلتها للهواتف المتوسطة Nova؛ ما مكنها من كسب نسبة تتراوح بين 10% و15% من إجمالي حجم السوق العالمية.

وأكدت التقارير أن مبيعات شركة أبل في حالة زيادة، ولكن بمعدل أبطأ من حال الشركات الصينية، مثل هواوي وشاومي، ولكنها وضعت توقعات أن تتغير تلك الحال مع وصول هواتف آيفون الجديدة للأسواق في سبتمبر المقبل، خاصة إن كان هناك بعض المزايا الجديدة المتطورة، مثل دعم تشغيل شريحتي اتصال.

وأشار التقرير إلى أن سوق الهواتف الذكية تعاني من حالة تراجع في حجم المبيعات، إذ إن سامسونغ، المتوجة بالمركز الأول عالميًا، قد خسرت 10% من أرقام مبيعاتها في الفترة المذكورة، مقارنة بأرقام الفترة نفسها من العام الماضي، وقد ألقت باللوم على هذا التراجع على عاتق هاتفها الأحدث غالاكسي S9، مشيرة إلى أن لديها خطة بديلة لإنعاش السوق مع غلاكسي نوت 9، المنتظر إطلاقه يوم التاسع من أغسطس المقبل، وكذلك التركيز أكثر على الهواتف القابلة للطي.