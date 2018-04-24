تسريبات تكشف شكل سامسونغ غالاكسي S10 (صور)

كشفت تسريبات حديثة أن شركة “سامسونغ” تستعد لإطلاق هاتف سامسونغ غالاكسي S10 الجديد، والذي يتميز بشاشة ضخمة.

وأصدرت شركة سامسونج هاتف سامسونغ غالاكسي S9 للتو، ورغم ذلك انتشرت الشائعات حول شكل الهاتف القادم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعرض الصور المسربة من الشركة هاتفًا بشاشة 6.3 بوصة، والتي تعتبر هائلة بالمقارنة بشاشة iPhone-x التي يبلغ حجمها 5.8 بوصة.

وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان الجهاز الجديد سيسمى S10، ولكن موقع “أيس ليكر” الذي تنبأ بمواصفات S8، وS9، يرجح أنه سيكون إصدارًا أحدث من هاتف S9.

ومن المتوقع أن تشمل مواصفات الجهاز كاميرا بدقة 12 ميغا بكسل، ومعالجًا أسرع وأحدث، وشاشة بحجم الهاتف بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الشاشة الأمامية مسطحة، على خلاف شاشات الشركة المنحنية عادة.

كما سيكون له تصميم مختلف على اللوحة الخلفية، حيث ستكون عدسة الكاميرا المزدوجة إلى الجانب الأيسر للجهاز مثل “آيفون”، لحل مشكلة تلطيخ أصابع المستخدم لعدسة الكاميرا.

وحتى الآن لايزال سعر الجهاز الجديد وموعد إصداره لغزًا غامضًا.