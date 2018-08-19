تسريبات تكشف عن جهاز جديد من أبل إلى جانب الآيفون

أوضح تقرير جديد نشره موقع DigiTimes أن أبل ستكشف هذا العام عن جهاز لابتوب جديد “ماك بوك” بشاشة 13 بوصة، ليحل محل جهازها “ماك بوك آير”، والذي لم يتلق أية تحسينات منذ إطلاقه في حزيران/ يونيو 2017.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الجديد لن يعمل بأحدث معالجات أنتل المصنعة بتقنية 10 نانومتر، وذلك لأنها لم تجهز بعد، لذا ستكتفي أبل بمعالجها Kaby Lake بتقنية 14 نانومتر، ما سيضطر أبل إلى أن تغير في تصميم جهازها ليكون أكثر سمكًا.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بسعر 1200 دولار، على الرغم من أن التوقعات السابقة كانت تقول إنه سيأتي في حيز الـ 1000 دولار.

ويرجح التقرير كذلك أن تطلق أبل مجموعة أجهزة أيضًا بجانب الآيفون الجديد مثل شاحنها اللاسلكي AirPower وكذلك أجهزة آيباد جديدة.