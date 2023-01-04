بصورة حديثة من الفضاء.. "ناسا" تكشف عن منظور عالمي جديد للأرض
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن منظور عالمي جديد للأرض في صورة حديثة التقطت من الفضاء، تتضمن بعض الظواهر الطبيعية الفريدة.
ويظهر في تلك الصورة اللون الأزرق الساطع للبحر الكاريبي والضباب الدخاني الكثيف فوق شمال الهند، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتعد الصورة مجرد بداية لمهمة علمية جديدة ستراقب بيئة المحيطات والصحة البحرية، فضلا عن القدرة على تتبع حرائق الغابات والجفاف والفيضانات.
والتقط القمر الاصطناعي التابع لوكالة "ناسا" NOAA-21 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، الصورة، ويأمل الخبراء أن يوفر معلومات حيوية حول محيطات كوكبنا والغلاف الجوي والأرض.
وتمتلك المركبة الفضائية التي تراقب الأرض أداة تُعرف باسم "جناح مقياس الإشعاع بالأشعة تحت الحمراء المرئية" (VIIRS)، والتي بدأت بجمع البيانات مطلع ديسمبر وأنتجت لقطات فريدة على مدار 24 ساعة.
والتقطت المركبة جميع أنواع المعالم، بما في ذلك جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج وهضبة التبت وكذلك الضباب الدخاني فوق شمال الهند بسبب الحرق الزراعي.
وتقيس (VIIRS) درجة حرارة سطح البحر، وهو مقياس مهم لمراقبة تكوين الإعصار، بينما تساعد مراقبة لون المحيط في تتبع نشاط العوالق النباتية، وهو مؤشر رئيسي لبيئة المحيطات والصحة البحرية.
وقال الدكتور ساتيا كالوري، عالم البرامج في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "اللون الفيروزي المرئي حول كوبا وجزر الباهاما في الصورة يأتي من الرواسب في المياه الضحلة حول الجرف القاري".
وعلى اليابسة، يمكن لنظام (VIIRS) اكتشاف وقياس حرائق الغابات والجفاف والفيضانات، ويمكن استخدام بياناته لتتبع سمك وحركة دخان حرائق الغابات.
وتوفر الأداة أيضًا تحليلًا للغطاء الثلجي والجليد والسحب والضباب والهباء الجوي والغبار وصحة المحاصيل في العالم.
وتجمع أداة القياس كذلك الصور في كل من أطياف الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، ما يسمح للعلماء برؤية تفاصيل سطح الأرض.
وأضاف الدكتور كالوري أن "أحد أهم استخداماتها هو إنتاج صور فوق ألاسكا، لأن الأقمار الصناعية مثل NOAA-21 تدور حول الأرض من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، لذلك تطير مباشرة فوق القطب الشمالي عدة مرات في اليوم".
وأكد أنه "لدى الأداة ما يُعرف باسم فرقة Day-Night Band، والتي تلتقط صورًا للأضواء في الليل، بما في ذلك أضواء المدينة والبرق والشفق القطبي والأضواء من السفن والحرائق".
ويوفر (VIIRS) العديد من منتجات البيانات المختلفة التي يستخدمها العلماء في مجالات غير ذات صلة، من الاقتصاديين الزراعيين الذين يحاولون القيام بتنبؤات المحاصيل، إلى علماء جودة الهواء الذين يتنبؤون بمكان وجود دخان حرائق الغابات، إلى فرق دعم الكوارث التي تحسب الأضواء الليلية لفهم تأثير كارثة ما.
ويعد "NOAA-21" ثاني قمر اصطناعي تشغيلي في سلسلة "JPSS"، وقد انطلق في المدار من قاعدة "فاندنبرغ" للقوة الفضائية في 10 نوفمبر، بينما تم إطلاق الإصدار السابق - المعروف باسم "NOAA-20" - في نوفمبر 2017.
ومن المقرر إطلاق قمر اصطناعي ثالث JPSS في عام 2027، ورابع في عام 2032.
وسيكون "NOAA-21" هو القمر الاصناعي 21 الذي يدور في مدار قطبي ومن المقرر أن تكون مهمته حوالي 7 سنوات.