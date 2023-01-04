بصورة حديثة من الفضاء.. "ناسا" تكشف عن منظور عالمي جديد للأرض

وتعد الصورة مجرد بداية لمهمة علمية جديدة ستراقب بيئة المحيطات والصحة البحرية، فضلا عن القدرة على تتبع حرائق الغابات والجفاف والفيضانات.

والتقط القمر الاصطناعي التابع لوكالة "ناسا" NOAA-21 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، الصورة، ويأمل الخبراء أن يوفر معلومات حيوية حول محيطات كوكبنا والغلاف الجوي والأرض.

وتمتلك المركبة الفضائية التي تراقب الأرض أداة تُعرف باسم "جناح مقياس الإشعاع بالأشعة تحت الحمراء المرئية" (VIIRS)، والتي بدأت بجمع البيانات مطلع ديسمبر وأنتجت لقطات فريدة على مدار 24 ساعة.

والتقطت المركبة جميع أنواع المعالم، بما في ذلك جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج وهضبة التبت وكذلك الضباب الدخاني فوق شمال الهند بسبب الحرق الزراعي.