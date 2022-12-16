ناسا تطلق أول قمر صناعي لمسح المياه في العالم

وأضاء صاروخ فالكون تسعة، الذي تملكه وتشغله شركة إطلاق الصواريخ التجارية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، السماء قبل طلوع الفجر مع انطلاقه قبيل الساعة الرابعة بتوقيت منطقة المحيط الهادي (1200 بتوقيت جرينتش) من منصة الإطلاق في قاعدة فاندينبيرج التابعة لقوة الفضاء الأمريكية.

وعُرض الإطلاق، الذي أداره فريق تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، من خلال موقع للبث الحي عبر الإنترنت تابع لناسا.

ومن المتوقع أن تصل المرحلة العليا من الصاروخ ذي المرحلتين إلى مداره الأولي الذي يبعد نحو 850 كيلومترا فوق الأرض خلال دقائق.