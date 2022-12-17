"ناسا" تكشف عن صورة مذهلة لقمر المشتري البركاني "أيو"‎‎

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن أحدث صورة مذهلة التقطها المسبار "جونو" للقمر "أيو" Io المليء بالبراكين، التابع لكوكب المشتري، خلال تحليقه حول الكوكب.

والتقطت صورة سطح القمر "أيو" المليء بالبراكين، بالأشعة تحت الحمراء، بينما كانت "جونو" تطير على مسافة 50000 ميل (80000 كم) يوم 5 يوليو الماضي.

ووصفت ناسا "آيو" بأنه "أكثر الأماكن بركانية في النظام الشمسي"، حيث اندلعت مئات البراكين في نوافير الحمم البركانية، وتشير النقاط الأكثر سطوعاً في الصورة إلى أعلى درجات الحرارة.

ويحتوي القمر أيضًا على بحيرات من حمم السيليكات المنصهرة - وهي خلائط منصهرة يغلب عليها الأكسجين والسيليكون - على سطحه.

وفي اللقطة الجديدة، يظهر "أيو" باللون الأحمر بسبب ضوء الأشعة تحت الحمراء، لكن أفضل تقريب لما سيبدو عليه بالعين البشرية يظهر كرة أرضية يغلب عليها اللون الأصفر، تتخللها شوائب خضراء وسوداء.