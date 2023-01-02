"ناسا" تطلب أفكارًا لإنقاذ أشهر تلسكوب فضائي في العالم

يواجه تلسكوب هابل، أكثر تلسكوب فضائي شهرة في العالم، مصيرًا مأساويًا، إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل لإنقاذه، بعد أن قضى أكثر من 3 عقود في الفضاء.

وبحسب الخبراء، سيستمر مدار تلسكوب هابل في التدهور قبل أن يسقط بالنهاية في الغلاف الجوي للأرض ويحترق - على الأرجح - في ثلاثينيات القرن الحالي.