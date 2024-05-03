فرنسا.. طلبة يحتلّون قاعة في جامعة لوزان احتجاجًا على حرب غزة

احتلّ نحو مئة طالب، الخميس، قاعة في ردهة مبنى تابع لجامعة لوزان، مطالبين بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "كيستون-ايه تي اس".

وقال المنظمون في بيان إنّ "التحرّك يتّبع مثال التعبئة في الجامعات في كندا والولايات المتحدة وفرنسا"، فيما جرى بشكل سلمي وتخلله رفع أعلام فلسطينية.

وأشار المشاركون في بيانهم الذي نقلته وكالة "فرانس برس" إلى أنّ "تحرّكهم عفوي وليس له قائد أو زعيم"، موضحين أنّ "الأشخاص الذين يحتلّون المبنى الجامعي يرفضون أن يكونوا متواطئين في الإبادة الجماعية الاستعمارية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".