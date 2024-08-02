كشف الخبير في الشؤون العسكرية العميد رائد موسى لـ"إرم نيوز"، السيناريوهات الإيرانية المتوقعة، للرد على إسرائيل، احتجاجًا على مقتل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، وفؤاد شكر المستشار العسكري لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، مؤكداً أنه من الممكن أن يكون "ردّاً دون الانزلاق لمواجهة مفتوحة".

ويقول الخبير العسكري العميد رائد موسى: "إن عملية الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ستكون مشابهة لعملية الرد على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق قبل عدة أشهر عبر إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية من قواعد عسكرية في إيران، إلى جانب إرسال المسيرات الانتحارية".

وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز"، أن ميليشيات الحوثيين، وحزب الله، وعدة قوى شيعية من العراق، وعلى رأسها الحشد الشعبي، سيشاركون إيران في عملية الرد.

وتابع موسى: "من المتوقع أن تنضم إلى عملية الرد حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، من داخل قطاع غزة والضفة الغربية، وبتنسيق مسبق مع طهران، من أجل إعطاء دفعة معنوية للمقاتلين في الميدان، لا سيما مع الإعلان، رسميًا، عن اغتيال مؤسس كتائب القسام محمد الضيف".

وأوضح، أن الرد سيكون محسوبًا، وتملك إسرائيل علمًا مسبقًا به، وستكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة بحلفها، لضرب أي محاولة اختراق جوي لإسرائيل.

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ردّ دون الانزلاق لمواجهة مفتوحة

وأكمل موسى: "تبحث إيران عن إشراك أكبر قدر من حلفائها في القوى والميليشيات الموالية لنظام طهران، لإحداث أكبر قدر من التأثير، وتوسيع رقعة الرد، دون انزلاق إلى أي مواجهة مفتوحة تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة ومباشرة".

نتنياهو يريد حسم الجولة

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى جرّ المنطقة إلى مواجهة شاملة بحضور أمريكي، لا سيما عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، والتي استعرض فيها القوة الإسرائيلية العسكرية والاستخباراتية، بالإضافة إلى العلاقة الإستراتيجية بين البلدين

وأكد موسى، أن إسرائيل، لا تتحمّل أن تعيش كل هذه الفترة تحت الضغط والتهديد الدائم على عدة جبهات، رغم تفوقها على جميع تلك الجبهات، إلا أنها ترى أنه مع استمرار حالة الاستنزاف، فإن قوة الردع الإسرائيلية تتآكل بشكل كبير، وتحتاج إلى عملية حسم لإعادة ترميم سلاح الردع.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أكثر من 16 قطعة بحرية مدمرة وحاملات طائرات إلى المنطقة، لإرسال رسالة مفادها "أن أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل سيواجه بكثافة نارية هائلة، وستتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه "تأكد استخباراتيًا" من اغتياله قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بهجوم جوي نفذه، في 13 يوليو \ تموز الماضي، على منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، رغم نفي حماس.

ولا تزال قضية مقتل إسماعيل هنية غامضة ومتضاربة تشوبها "الضبابية" حتى الآن، فيما أعلنت إسرائيل رسميًا، أنها هي من قامت باغتيال فؤاد شكر.